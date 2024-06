Gólyák lepték el Szolnok határában a Besenyszögi út mentén lévő füves területet, a frissen levágott búza tarlóját. A madarak különleges látványt nyújtanak az arra járóknak.

Forrás: szoljon.hu

Vagy 130-cal hajtott a halálkanyarba, utasát már nem tudták megmenteni a kórházban.

Pattanásig feszültek a húrok a tiszaföldvári íjászversenyen. Negyvennégy versenyző ragadt íjat Tiszaföldváron a minap. A tizenkét állomásos Hadak útja íjászverseny sorozat hatodik helyszínét biztosította a tiszazugi város.

Munkát és nyaralást is terveznek a következő hetekben a jászkunságiak. Megérkezett a kánikula, s ezzel a nyaralások ideje is. Elkezdődtek a nyári szabadságolások, a legtöbben már meg is szervezték a vakációjukat. De vajon a jászkunságiak terveznek nyaralást idén?

Árokba hajtott egy kisbusz a 4-es főúton Törökszentmiklósnál. Törökszentmiklós térségében egy sávon halad a forgalom.

Jól jön a nyári időszakban, diákmunkával megkeresett pénz a fiataloknak. De mire kell figyelniük a diákoknak, ha munkát vállalnak?

Már állnak a leendő abonyi bölcsőde falai.