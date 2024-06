– Köszönöm Szolnok, köszönöm szolnokiak! – kezdte beszédét Györfi Mihály jelenlegi alpolgármester vasárnap éjszaka, miután biztossá vált, hogy a jászkunsági vármegyeszékhelyen a polgármester-jelölti versengésben néhány száz szavazattal legyőzte riválisát, a Fidesz-KDNP színeit képviselő, regnáló polgármestert, Szalay Ferencet.

Szalay Ferenc beszédet tartott a választás éjszakáján

Fotó: Nagy Balázs

– Köszönöm a családomnak ezt a győzelmet! Nem csupán a vér szerintieknek, édesanyámnak és lányomnak, akik mindig és most is itt állnak mellettem, hanem a lelkes támogatóimnak és kampánycsapatomnak, hogy mindvégig kitartottak mellettem – sorolta Györfi Mihály. – Június 9-én történelmet írtunk. Szalay Ferenc polgármester már gratulált, elfogadva a kialakult eredményt. Október elsejétől Szolnokon egy új világot építünk. Azokkal, akik rám szavaztak, de azokkal is, akik nem rám adták a voksukat, közösen barátságossá, békéssé és biztonságossá tesszük Szolnokot! – hangoztatta Györfi Mihály.

Reméli, hogy folytatódhat Szolnok fejlődése

– Elöljáróban nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki a választási kampányba beletette szívét-lelkét, köszönöm a háttérmunkásoknak is a munkáját – mondott beszédet „egyéni” választási veresége után Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere a Fidesz Kossuth téri irodájában vasárnap éjjel. A regnáló városvezetőt néhány száz szavazattal legerősebb kihívója, Györfi Mihály, a Tegyünk Szolnokért Egyesület, a Jobbik, a Momentum, a DK, az MSZP, a Párbeszéd-Zöldek és az Agóra Egyesület közös szövetség polgármester-jelöltje győzte le.

– Gratulálok a választókörzetüket megnyerő jelöltjeinknek. És nemrégen, mert így illik, gratuláltam Györfi Mihálynak is, aki reményeink szerint folytatni tudja majd Szolnok fejlődését. A számadatok szerint hét Fidesz-KDNP-s jelöltünk nyert egyéniben mandátumot, Györfi Mihállyal együtt pedig az ellenzék ötöt. A kompenzációs listákról kék-két további jelölt kerül mindkét oldalra, valamint az LMP-s Tóth Áron nyert egy mandátumot a tizenhét fős testületbe – összegzett Szalay Ferenc.

Az eseményen résztvevő dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő szintén a kampánystábnak mondott köszönetet. Hozzátette, minden egyes, a Fidesz-KDNP-s jelenlegi képviselő, illetve jelölt és csapata komoly munkát végzett.