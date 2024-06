Az olimpia kifejezés már eleve pozitív kicsengésű. Az pedig fontos, hogy már gyermekkorban minél többen megízleljék a mozgás örömeit, kialakuljon a sport iránti vonzódás. Ez a szándék vezérelte a Rákóczifalva Sport Egyesület szervezőit, mikor a napokban immár második alkalommal rendezték meg a Rákóczifalvai „Oviolimpiát".

Az óvodásoknak nagyon tetszettek az olimpia versenyszámai

Forrás: Rákóczifalva SE

A falvai Dencs Antal sporttelepen különféle játékos kihívásokban, sorversenyeken mérték össze tudásukat a kicsik. A falvai óvodai csoportok mellett a szandaszőlősi Eszterlánc Óvoda és a rákócziújfalui Mesevár Óvoda neveltjei is részt vettek a játékokon.

Ruskó Zsolt, a sportegyesület elnöke kifejtette, tíz ötletes versenyszámban tehették próbára ügyességüket a gyerekek. De nem az volt a szándékuk, hogy a kicsiket ténylegesen versengjenek, hanem maga a testmozgás és az, hogy a játékok közben jól érezzék közben magukat a résztvevők. Nem is összesítették, hogy melyik csapat lett a győztes, minden gyerek aranyérmet kapott a végén.

– A gyerekek élvezték a játékokat és a szülőktől is pozitív visszajelzéseket kaptam. Volt olyan gyerek, aki annyira örült az éremnek, hogy éjjel azzal aludt – árulta el Ruskó Zsolt. Azt is hozzátette, idén második alkalommal rendeztek oviolimpiát, de az a szándékuk, hogy minden évben megtartják. Jövőre pedig szeretnék, ha újabb óvodákkal is felvenni a kapcsolatot, jó lenne, ha minél több kisgyermeket sikerülne bevonni e programba.