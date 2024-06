Mindig érdemes belevágni, megtenni a következő lépést

– Bárhol is tartunk az önismereti utunk során, mindig érdemes a következő lépést megtenni, hogy azzal is közelebb kerüljünk önmagunkhoz. Jómagam is szervezek ilyen belső elvonulással kapcsolatos tréningeket. Ezeken számos régi sebek felszakadnak, melyekkel érdemes minél többet foglalkozni. Azt szoktam mindenkinek javasolni, hogy bármilyen terápiáról is legyen szó, merjen belevágni és a csoportfoglalkozások után egyéni segítővel is feldolgozni a régi sebeket.

Podcastadásaink meghallgathatók a Szoljon.hu Spotify-csatornáján is!