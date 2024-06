A halőrök élete mozgalmas, ha kell még éjjel is az orvhalászok nyomába erednek. Ha a rapsicokat nem is sikerül minden egyes alkalommal tetten érni, halászeszközöket, varsát, hálót, véghorgokat rendszeresen találnak és távolítanak el a vizekből. A Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ) halőri szolgálata is rendszeresen ellenőrzi a kezelésében lévő vízterületeket, tiltott halfogó eszközök és tilosban járók után kutatva. Az utóbbi időszak tapasztalatai is azt mutatják, az orvhalászok a Tiszán és a Nagykunsági főcsatornán a legaktívabbak, bár bejelentéseket kapnak a Malomzugi Holt-Zagya különböző részeiről is. A legtöbb eszközt azonban egyértelműen a Tiszából sikerült begyűjteni, főként Tiszabura térségéből.

Óriás varsákkal próbálnak halat fogni a Tiszán az orvhalászok

Orvhalászok varsáját találták meg a Tisza tiszaburai szakaszán, mutatja Szabó Ervin halőr

Fotó: Beküldött fotó / Forrás: KTVHESZ

Donkó Péter ügyvezető igazgató arról számolt be, a minap többek között óriási varsát is találtak.

– A halőreink radarral pásztázták a folyót, és bár a varsa olyan helyen volt, ahol nehéz észre venni, a radaron azonban olyan alakzatot fedeztek fel, amit a természetben nem szokott előfordulni. Rá is találtak a hatalmas, nyolc-tíz méteres varsára, amit el is távolítottak a vízből – idézte fel az akció sikerét az ügyvezető igazgató.

– A horgászok rendszerint felteszik a kérdést, miért nem hagytuk a vízbe az eszközt és figyeltük, hogy ki megy érte – mondta Donkó Péter. – Szoktunk ilyen módon eljárni, de ez a varsa a település belterületi szakaszán volt, ahol a parton, gáton sűrűn jönnek-mennek az emberek, és jól látható volt a halőrök ténykedése. Ha pedig észreveszik, hogy felfedezték a tiltott eszközt, az orvhalászok már nem mennek vissza érte. Így a halőreink felszedték, és ahogy az illegális eszközök esetén szoktunk eljárni, ezt is megsemmisítettük.

Azt is felidézte: a Tisza felső részén pár éve marázsa hálót találtak, amiből negyven kiló kecsegét szabadítottak ki.

Az óriás varsák kihelyezése sem újkeletű tevékenység, tavaly is találtak hasonlóan hatalmas halfogó eszközt ugyanebben a térségben.