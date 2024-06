Miniszteri elismeréseket is átadtak a díszünnepségen

Az ünnepségen Pócs János országgyűlési képviselő is méltatta a pedagógusok munkáját. Ahogy fogalmazott: ez a hivatás a legszebb, mert a pedagógusok a gyerekeket szeretetre nevelik, ugyanakkor a legnehezebb is, mert munkájuk visszaigazolására olykor évtizedeket kell várni. Borbás Zoltán, a vármegyei közgyűlés alelnöke hangsúlyozta, hogy a pedagógusok életpályája az egész nemzetnek a javát szolgálja. A rendezvény idén is kiváló alkalmat adott arra, hogy a tankerületi központ elismerje a 2023/24-es tanévben legeredményesebben teljesítő pedagógusokat.

Elsőként dr. Berkó Attila főispántól miniszteri elismerő oklevelet vett át:

Puskás Adrienn, a jászberényi Palotásy János Zeneiskola AMI zongoratanára

Mészárosné Suba Judit, a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium pedagógusa, korábbi intézményvezetője.

Az eseményen átadták a „Kiváló Pedagógusok” díjakat, tagintézményként méltatták a díjazottakat. A Jászberényi Tankerületi Központ díjazottjai a 2023/24-es tanévben: Koczka Tiborné, Benke Tamás Imréné, Telekné Szalkai Tünde, Szekeresné Békési Ilona, Makainé Muhari Éva, Hagyóné Kovács Judit, Lukácsi Pálné Besenyei Zsuzsanna, Pege Adrienn, Juhászné Meleg Anna, Cseh Tiborné, Weiszmüller Marina, Puskás Adrienn, Jakkel Imre István, Kátainé Tasi Tünde, Kissné Tóth Adrienn, dr. Érsekné Kácsor Edina, Zsákné Urvölgyi Edina, Mánts Zsuzsa Anna, Szabó András, Tajtiné Orosz Judit, Szabóné Weiszmüller Krisztina, Kovácsné Pásztor Eszter, Nagyné Pádár Tímea, Pethőné Nagy Szilvia, Ajtainé Puporka Evelin, Drávuczné Sőti Mónika, Birgés-Tóth Mónika, Nagyné Kazinczy Krisztina, Keskeny Richárd.

Az ünnepi műsorban közreműködtek a Jászsági Általános Iskola Jászágói Telephely és a Jászsági Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és AMI tanulói.