Emellett jellemzően a Tisza-tó a helyszíne a vállalati csapatépítő eseményeknek is, melyeknek köszönhetően tavasszal és ősszel is folyamatosak a folyótisztító akciók. 2023-ban a Tisza-tavi verseny mellett az Ifjúsági PET Kupa és a XI. Tiszai PET Kupa is a régióban zajlott, melyek során összesen 15,8 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a lelkes önkéntesek.