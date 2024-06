Egymás után érnek a különböző gyümölcsök, így van miből válogatnia annak, aki betér a szolnoki vásárcsarnokba. Piaci körképünkben a vármegyeszékhely standjain néztünk szét.

Piaci körképünkből az is kiderül, mennyire kapós a Nagykörűből származó Germersdorfi cseresznye Horváthné Nádas Emília standján

Fotó: Mészáros János

Piaci körkép cseresznyével és meggyel

Horváthné Nádas Emília Germersdorfi cseresznyét hozott eladni Nagykörűből. Ötven-hatvan fáról szüretelhetik a termést, mely ránézésre is szép.

– Nemrég kezdtük el szedni, most kezd érni igazából – mondta a termelő. – Nagyon jó a termés, csak sikerüljön is eladni. Helyben a felvásárlás igazából évek óta nincs megoldva, bár én hozok a piacra, eladom, de nyilván nem akkora mennyiséget. Hétközben elég nyögvenyelős a forgalom, szerencsére azok, akik évek óta nálam veszne, már jönnek, én pedig ráálltam arra, hogy csütörtökön és szombaton piacozok, olyankor van legnagyobb forgalom.

Észreveszik, ha eljön a hó végi időszak

Meggyet kevesebb helyen találtunk. Érdi bőtermő kapható. Az egyik eladó arra panaszkodott, észre lehet venni, ha itt a hónap vége, visszaesik a forgalom.

Szabadföldi szamócát Pozderka Lászlónál is találunk, Rákóczifalván termeszti.

– Korán tavaszodott, korán lehetett szedni a szabadföldit is, összeért a fóliás földieperrel, így nyomott áron lehetett csak eladni a piacon. Ráadásul ránk szabadult a sok Romániából származó szamóca is, amit ott olcsóbban tudjak termeszteni – sorolta értékesítési nehézségeiket az árus. – A szabadföldit én három hete árusítom. Múlt héten felénk nagyon sok csapadék volt, ami rontotta a termés minőségét, az érett epernek nem el lennyi víz, ráadásul jeget is kaptunk. De még egy hétig tudom szedni.

Idén a baracktermés nagy része odalett

Terem az egres is. Limbóczki János é felesége Jászalsószentgyörgyről hozta be a termést eladni. Mint mondták, árusítanak ott is. Termesztenek gyümölcsöket is, többe között barackot, cseresznyét, meggyet, málnát.

– A baracktermés idén nem lesz valami jó, legfeljebb húsz százalékos, a koraiakat mind elvitte a fagy. Meggy is nagyon kevés lesz. A málna pedig még most virágzik – tudatta János. Felesége pedig hozzátette az őszibarack viszont jól néz ki, a birsalma is jónak ígérkezik, a szilva szintúgy, azt már június huszadik körül hozhatják is a piacra.