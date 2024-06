A fólia alatt termesztett zöldbab már korábban megjelent, itt-ott színesítette a szolnoki piac standjainak kínálatát, igaz, piaci körképünkből kiderül, hogy elég mélyen zsebbe kellett nyúlnia annak, aki venni szeretett volna belőle.

Kurucz István a szolnoki piac egyik standján fóliás zöldbabot árul, piaci körképünkben őt is kérdeztük a részletekről

Fotó: Mészáros János

Kilónként 2000-2500 forint körül mozogtak az árak, melyek mostanra már mérséklődtek. Jelenleg a szabadon termett zöldbabhoz kilónként 1200-1800 forint körül összegért juthatunk hozzá a szolnoki vásárcsarnokban.

Piaci körkép fóliás és szabadföldi zöldbabbal

Kurucz István cserkeszőlői őstermelő viszont még a fóliás zöldbabot árulja, ő 1200 forintot kér kilójáért. Négy sorban harminc méteren vetett, a szőlő közé ültette, hogy hasznosítsa a köztes területeket is, ha már locsolnia kell a zöldséget. Kezdetben ő is drágábban adta, 2500 forintért. Egyik vevője meg is reklamálta ottjártunkkor, hogy a piacon másutt kétezer forintot kérnek az áruért.

– A drágább bab még mind fóliás – magyarázta a vásárlóknak az őstermelő. – Azzal sokkal több a munka is, minden este le kell takarni, reggelente meg kitakarni, egy hónapon keresztül. Május elsején még fagyok voltak. Ha pedig egy héttel korábban ülteti az ember, amikor még hidegek az éjszakák, akkor pedig sokkal lassabban fejlődik, hosszabb ideig kell takargatni.

Sólyom Józsefné már szabadföldit árusít, Tiszaföldvár homoki részén termesztett zöldbabját kínálja vevőinek.

Palla Mária a szolnoki piac egyik megszokott arca, jelenleg a gyümölcs mellett zöldbabot is kínál

Fotó: Mészáros János

– Jó volt a termés, csak ez a sok eső már nem használ, amelyik növény leér a földre, az gyorsan rozsdásodik – mutatott rá az őstermelő. – Bár ez még az első szedése a szabadföldinek, kedden kezdtem. Előtte árultam fóliásat, az már le is termett. Annak kilójáért 2200, majd 2000 forintot kértem. A szabadföldi 1800. Mindig itt árusítok Szolnokon, vannak már törzsvásárlóim, így nem jelent problémát, hogy túladjak az árún. Ha valaki nagyon alkudozik, akkor meg úgyis engedek egy kicsit az árból.

Hamarosan elfogy a cseresznye a standokon

Mint mondta, Földváron nincs rá idő, hogy eladja a termését, mivel otthon sok az ismerős, és ha mindenkivel beszélget, nem tudja úgy kiszolgálni az embereket. Bőséges kínálattal számolhat egyébként, mint elárulta, tíz kilónyi babot vetett el a szabadban, ebből összesen legalább másfél mázsa termést szüretelhet le.