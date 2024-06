– Ezek használati eszközök, díszítés nincsen rajtuk. Viszont az alakjuk, készítési technikájuk alapján beazonosítható, hogy mely kultúra részei lehettek. Ezek bronzból készültek, laposak, két élük van. Ez azért fontos, mert később megjelennek a háromélű nyílhegyek, amik későbbi kultúrával kapcsolhatók össze. A nyílhegyek mandula alakúak, 4-5 centiméteresek, ami szintén fontos jellemzője a kornak. Érdekesség, hogy itt több ilyen tárgyat találtak, szemben néhány más régészeti helyszínnel.

– Várható itt újabb kutatás?

– Igen, első körben továbbra is a felszínt kutatjuk fémkeresőzéssel és terepbejárással. Minden egyes, megtalált leletet GPS-koordinátával látunk el, hogy később térképre vetítve tudjuk vizsgálni a koncentrációt. Tervezünk drónos kutatást is, hiszen azzal szintbeli eltérésekre is utalhatnak, majd talajradaros kutatást is végzünk majd. Ezek alapján tudjuk majd eldönteni, hogy végezzünk-e klasszikus ásatást.

Hogy milyen népcsoportok élhettek pontosan a térségünkben és ők milyen kapcsolatokkal rendelkeztek, valamint, hogy milyen tárgyak kerültek még elő a térségünkben, arról is beszélt a szakember a podcastben, mely valóságos régészeti időutazás a Szoljon.hu hírportálon.