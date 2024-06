Koporsós sírhelyeket is rejtett a föld a helyszínen

A négy héten át tartó ásatások során koporsós sírhelyeket is felfedeztek a szakemberek. Megtalálták többek között egy négy-öt év körüli gyermek nyughelyét is. Fején egy gyöngysor is volt – ez arra utal, hogy az elhunyt feltehetőleg kislány volt.