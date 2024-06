Nagyon magas részvétellel zajlott az önkormányzati választás Szászbereken. A szavazásra jogosultak csaknem 66,92 százaléka adta le a voksát valamelyik polgármesterjelöltre.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A vezetői székért ketten indultak, eszerint a korábbi polgármester, Alapi József a Fidesz-KDNP színeiben, valamint Tóth József független jelölt. Urnazárás után bő két órával már tudható volt, hogy a korábbi polgármester nyerte a választást.

Az eredmények alapján Alapi József a szavazatok 76,41 százalékát kapta, 379-en gondolták úgy, hogy alkalmas továbbra is a településvezetésre. Tóth József 117 (23,59 %) szavazatot kapott.

– Büszkeséggel tölt el, hogy a falu kiállt mellettem. Nagyon boldog vagyok – reagált röviden megkeresésünkre Alapi József. A településvezető a további terveiről, munkája folytatásáról is beszámolt. – Cél, hogy minden utca aszfaltos legyen, nagyon hangsúlyos kérdés a munkahelyteremtés, ahogyan fontos az aktív, közösségi élet és az identitás erősítése is – sorolta Alapi József, aki hozzátette: természetesen dolgoznak majd a falu további szépítésén is.