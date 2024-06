Hétfőn kezdődött az idei szolnoki sakktábor a Szolnoki Szakképzési Centrumban. A második alkalommal megszervezett eseményen négy csoport indult.

Illusztráció

Fotó: Kiss János / Forrás: MW archív

– Tavaly 23, idén pedig 37 gyermek vesz részt a sakk táborban – ismertette a számokat Radócz István, a Szolnoki Sakk Egyesület vezetője. – A gyerekek életkora változó, hiszen idén akadnak nagycsoportos óvodásaink, alsósaink is, de a középiskolások körében is népszerű a tábor. A jelentkezők többsége már ismeri az alap lépéseket, így könnyebben haladhatunk. A hét utolsó napján majd versenyt és családi napot szervezünk, amelyhez a gyerekek szülei is csatlakozhatnak.