Budapesten, a Hősök terén és további 15 városban, köztük Jászberényben rendezték meg június 14-én, pénteken a Mozgás Éjszakája nagyszabású szabadidősport rendezvényt. Célja, az egészséges életmód és a rendszeres testmozgás népszerűsítése helyi közösségek összefogásával. A jászberényi sportfesztivál kicsiket és nagyokat egyaránt vonzott. Közel ezer főt vártak a péntek este nyolc órától egészen hajnal két óráig tartó programra, melyet a sportolási lehetőségeken túl egészségfejlesztő előadások, nyereményjátékok színesítettek.

Ügyességi játékok várták a gyerekeket a sportfesztiválon. Jászberényben először rendezték meg a Mozgás Éjszakáját

Forrás: Pesti József

Sikeres volt a nagyszabású sportfesztivál Jászberényben

– Örülünk, hogy nagy volt az érdeklődés a sportprogram iránt. Jászberény első alkalommal csatlakozott a Mozgás Éjszakájához, mely helyben a Jászkerület Nonprofit Kft. és az önkormányzat szervezésében valósult meg, az Aktív Magyarország pályázatának támogatásával. A mozgás népszerűsítésén túl az is fontos célunk volt, hogy összehozzuk a sportolni vágyókat és a közösségeket. Huszonnégy sportegyesület közreműködésével mintegy harminc sportágat próbálhattak ki a résztvevők – mondta el érdeklődésünkre a szervezők képviseletében Hábenciusné Balla Andrea. A rendezvényt Bús Linda, a Humán, Közrendi és Vallásügyi Bizottság sport munkacsoportjának vezetője nyitotta meg. Kiemelte, hogy a Mozgás Éjszakája jó célt szolgál arra, hogy az aktív és egészséges életmód jegyében országszerte minél több embert mozgásra ösztönözzenek.

– Nagyon fontosnak tartom a mozgást a mindennapi életben. A Berente Kung Fu Harcművészeti Sport Egyesületben sportolok. A kung fu önvédelemre és fegyelemre tanít, növeli az önbizalmat – osztotta meg gondolatait Márkus Viktória, aki örömmel vett részt az éjszaki eseményen.

Együtt sportolt a város apraja-nagyja

A zenés, sportos fesztivál jógával, gyerekeknek tartott körforgásos, ügyességi játékokkal, tartásjavító gyakorlatokkal, utcai kosárlabdával, valamint baseball, tenisz, röplabda, Kung Fu, sakk, frizbi, tollaslabda, nordic walking programmal kezdődött, majd az éjszaka folyamán bárki kipróbálhatta ezeket a sportágakat. A szervezők igyekeztek minden korosztályra gondolni, így a gyerekektől az idősekig mindenki megtalálhatta a számára megfelelő mozgásformát. A résztvevők az aerobiktól kezdve a kerékpáros túrán, futáson át a gerinctornáig számos lehetőség közül válogathattak. Népszerű volt a focis ügyességi játék, a hetes- és kilencesrúgó-verseny, a lövéserősségmérés és a buborékfoci is. A gyerekeket a Dream Team sportos kreatív foglalkozása is szórakoztatta, a legkisebbeknek babasarokkal készültek. Mindeközben a legbátrabbak a Kaland-Akadémia mobil kalandparkjának akadálypályáin tették próbára ügyességüket. A Yakuzák SE Y Házában is mozgalmas volt az éjszaka, ahol az apa-fia, anya-lány karate edzés és a családok csatája összehozta a Yakuzák nagy családját, de volt jóga, küzdőedzés, formagyakorlat, funkcionális edzés is.