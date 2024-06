Néhány hete már nyitva tart a városi strandfürdő, ahol idén is szép környezet várja a vendégeket. Nemsokára még vonzóbb lesz a létesítmény, ott ugyanis komoly strandfejlesztés valósul majd meg.

Már most is sokan kedvelik a mezőtúri fürdőt. A jövőben komoly strandfejlesztés valósul meg a létesítményben.

Fotó: Mészáros János

A jó hírt Szűcs Dániel, településvezető jelentette be közösségi oldalán. – Régi álmunk válik valóra azzal, hogy egy komoly forrást sikerült Mezőtúrra hozni, melynek segítségével komoly fejlesztésen esik majd át városi strandfürdő, ahol egyébként az utóbbi években kisebb fejlesztéseket már végrehajtottak tudatta a polgármester. Szűcs Dániel a tervekről szólva elmondta: a nagymedence átalakításával egy családok kikapcsolódását célzó, aktív élményelemekkel beépített medenceteret hoznak létre, ahol lesz egy nagy csúszda, egy víziösvény és egy vízivár is. Kialakítanak egy vízi, légbefúvós, masszírozós napozóágyat, melyről a felnőttek pihenés közben figyelhetik a játszó gyerekeket. A medence mellett egy vizes játszótér kap majd helyet. – Emellett természetesen megmarad az úszók és vízilabdázók részére kialakított mélyvizes medencerész is – tette hozzá a városvezető.

– Létrehozunk egy szauna- és dézsafürdőparkot a korábban megépített wellness részleg mellett, mely mind a négy évszakban használható lesz. Fontos szempont, hogy a pályázat keretében a megújuló energiaforrások lehetőségével is szeretnének élni, ennek kihasználásával a fejlesztést követően nyári időszakban is használható lesz a huszonöt méteres fedett uszodánk – hangsúlyozta végül Szűcs Dániel. Kiderült: minderre megvan a forrás, az engedélyes tervek hamarosan elkészülnek, s utána kezdődhet a beruházás.