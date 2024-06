Vakáció 1 órája

Itt a strandszezon: mutatjuk, hogy változtak a strandbelépők árai vármegyénkben

Vármegyénkben is nagy szélsebességgel robbant be a strandszezon. A meleg időjárásnak köszönhetően ettől a hétvégétől kezdve számos strandfürdő megnyitja kapuit a nagyérdemű előtt. A szokásokhoz híven, idén is összeszedtük a legnépszerűbbek belépő árainak alakulását.

Június 21-én teljes üzemben megnyitotta kapuit a Tiszafüredi Szabadvízi Strand, így már a vakáció kezdetén nagyokat lehet csobbanni a Tisza-tó hűsítő habjaiban. A fürdőben a büfék szolgáltatásai mellett a sportpályán baráti meccseket rendezhetnek, valamint megnyitja kapuit a nagy népszerűségnek örvendő vízi játszótér is. A sokak által kedvelt, több hétre is kitelepülő strandkönyvtár viszont júliustól várja az olvasni vágyókat. A strandbelépők árai alig változtak a múlt évhez képest, hiszen a felnőtt napijegy 1800, a diák 1500, a családi jegy két felnőtt és két diák részére 6000 forint, a 6 év alattiak és 70 év felettiek pedig díjmentesen használhatják a strand szolgáltatásait. Elkezdődött a strandszezon a Jászkunságban is

Fotó: Mészáros János Mindenütt berobbant a strandszezon Abádszalókon, a Tisza-tó strandján június 22-től csobbanhatunk. A reggel 9 és este 20 óra között nyitva tartó fürdőben a finom falatok mellett számos nyíltvizi sportban lehet részünk. A helyszínen többek között kipróbálhatjuk a homokfocit, strandröplabdát, 3 pályás óriáscsúszdát és a mini golfpályát is. A Tisza-tó strandján a felnőtt napijegy 1800, a diák 1500, a családi jegy két felnőtt és két diák részére 6000 forint, a 6 év alattiak és 70 év felettiek pedig díjmentesen használhatják a strand szolgáltatásait. A jászszentandrási Termálfürdő és Kemping átmenetileg már a húsvéti és a pünkösdi hétvégén megnyitotta kapuját a fürdeni, pihenni vágyók előtt. Június elsejétől teljes üzemben működik a strand meghosszabbított nyitvatartással reggel nyolc órától este nyolc óráig. A strandbelépők árai 10 százalékkal emelkedtek a tavalyi évhez képest – mondta el érdeklődésünkre Kolláth Bálint, a település polgármestere. Mint megtudtuk, a felnőtt belépő 2500 forintba kerül. A diákok és a nyugdíjasok 2300 forintot fizetnek, míg egy családi jegy két felnőtt és egy gyerek esetén 6000 forint, két felnőtt és két gyerek belépésére szóló családi jegy 7000, két felnőtt és három gyerek pedig 9000 forintba kerül. Kedvezményesen kínálnak több alkalomra szóló bérletet is. A helyi lakosoknak a mindenkori napi belépők árából 50 százalék kedvezményt biztosítanak. A négy éves kor alatti gyerekek ingyen pancsolhatnak. A csúszdán a napi korlátlan csúszásért 2500 forintot kell fizetni, az egyszeri csúszás 500 forint.

– A fürdőzés mellett egész nyáron zenés, szórakoztató programokkal várjuk a látogatókat a strandon. Június 22-én, szombaton Yoko Retro Strandparyt rendezünk, a Pölöskei Strand Roadshow is érinti a települést. A falunapot is a fürdő területén tartjuk – tudtuk meg a polgármestertől, aki a fejlesztésekről is beszélt. Elmondása szerint a kempingben bővült a szálláslehetőség, egy vállalkozó két új faházat épített, mely hat-hat fő befogadására alkalmas. Mindemellett folyamatban van az öltöző felújítása is. A TOP Plusz programban pályáztak még a gépészet teljes cseréjére, önerőből pedig a gyerekmedence felújítását tervezik. Cserkeszőlőn idén nem emeltek árat Cserkeszőlőn a fürdő belépőjegy és a szolgáltatások árait idén nem emelték, aki strandolni szeretne a tavalyi áron teheti azt meg a tiszazugi kistelepülésen. A felnőtt belépőjegy 3990 forint, míg két felnőttből és három gyermekből álló család 12890 forintért élvezheti a fürdő nyújtotta lehetőségeket, persze számos más kedvezménnyel is élhetnek a vendégek. Május elseje óta egyébként már dübörög a szezon, nyáron a szállodák helyett inkább az üdülőházak a népszerűek. – Márciusban ugyanannyi belépőjegyet adtunk el mint, egy évvel ezelőtt ugyanabban a hónapban, de szemmel láthatóan kevesebbet költöttek a vendégek nálunk, havonta ez tízmillió forintokat jelent. Talán ez a nyári hónapokban, júliusban és augusztusban nem látszódik majd meg – fogalmazott Varga Attila polgármester. Tiszaföldváron a belépjegy árak átlagosan húsz százalékkal emelkedtek, egy felnőtt belépőjegy ára 2700 forint. Természetesen a helyieknek kedvezményeket biztosítanak.

– Az uszoda feltöltésével lassan elkészülünk, aztán még kell két nap, hogy letisztuljon a víz. Remélhetőleg a termálmedencék mellett hétfőtől már az úszómedencét is használhatják a vendégeink – mondta Béki József, a Tiszaföldvári Városüzemeltetési Nonprofit KFt. vezetője.

