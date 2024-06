Ám tavaly nyáron a korábbi tünetek ismét megjelentek és felerősödtek...

– Ez egy folyamat, amit nehéz egyszerűen bemutatni. A fájdalom hullámzó intenzitása, az álmatlan éjszakák, a pihenés hiánya rettentően nehézzé tette a mindennapokat – mesélte.

Nikoletta ezután ismét nekivágott, hogy kiderítse a baj forrását. Reumatológus, gyógytornász következett a sorban.

– Annyit sikerült megállapítani, hogy minimális gerincferdülésem van, így gyógytornára küldtek. Mivel ott semmilyen gyakorlat nem ment, MR-vizsgálatot javasoltak. Majd elhangzott a diagnózis, ami persze semmit nem mondott elsőre... – idézte fel a meghatározó pillanatot.

Egyik napról a másikra nehezebbé vált

Nikoletta számára egyik napról a másikra minden nehezebbé vált.

– Amit egy átlagos tevékenységnek gondolunk az most nekem nagy kihívás. Teljesen felborult az egész életem, sok olyan tünet van, ami egyik pillanatról a másikra jön, kiszámíthatatlanul – mondta Nikoletta. Az égő jellegű hátfájdalom mellett a mellkasi nyomás továbbra is jelen van, bár a fájdalomcsillapítók hoznak némi enyhülést. Állapota bármikor rosszabbodhat, mint ahogyan ez meg is történt a közelmúltban.

– Először a bal lábamban jelentkezett változás, bizsergett a bokám, a lábujjaimat nem tudom mozgatni. A jobb lábamban koordinációs zavar van, a talpam folyton kicsuklik oldalra. Az érzéskiesések is gyakoriak, hol a lábaimat nem érzem, hol a karjaimat – magyarázta Nikoletta. Hozzátette, kezének finommotorikája is kezdi megérezni a változást, korábbi, végellenőri munkáját nem tudja folytatni. Az autóipari cég azonban mellette áll, támogatják ebben a nehéz helyzetben.

– Az apró tárgyak egyre-másra kiesnek a kezemből. Ráadásul a hobbimmal sem tudok már úgy foglalkozni, pedig nagyon szeretek hajakat fonni – sorolta Nikoletta. Egyik legnagyobb támasza a lánya, a tizennégy éves kamasz mindenben segít otthon, ráadásul a barátok támogatására is számíthat.

Barcelona adhat reményt a számára

Bár a helyzet nem egyszerű, talán egy barcelonai klinikán van remény a számára.