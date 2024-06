– Július elsején nyit hivatalosan a szabadstrand, úgy gondolom, hogy időben el tudjuk kezdeni az üzemeltetést – mutatta a helyszínt Püspöki festői Tisza-partján Bander József, a település polgármestere. Mint elmondta, a munkálatok elkezdődtek, a partra vezető lejárókat korábban már megtisztították a homoktól és agyagtól, hogy a horgászok biztonságosan jussanak le a partra.

Fotó: Mészáros János

Hamarosan biztonságosabbá válik a szabadstrand

Jelenleg a terület rendbetétele zajlik, a fűnyírás és a tereprendezés. A mosdó- és öltözőkonténereket már leeresztettük, és rákötöttük a közművekre. Hamarosan a figyelmeztető táblákat, bójákat is kihelyezzük, ezután a vízmintavételek következnek majd. Bár a vízállás most még magas, úgy gondolom, hogy ha nem lesz esőzés, július 1-én már homokos part várja a fürdőzőket

– mondta a településvezető.

Hozzátette, már most is vannak látogatók a parton, a büfé pedig valószínűleg már hétvégén kinyit. A parton július 1-től strandőr is vigyázza majd a rendet. Bár ezt a szezont még nem érinti a fejlesztés, már elkészültek a szabadstrandot érintő beruházás kiviteli tervei.

Itt, a Tisza-parton 25 millió forint értékben valósulnak meg eszközfejlesztések, a lejárókat meghosszabbítjuk, új mélyvízi és kisvíz-jelölő bójarendszert telepítünk, de lesz kerékpárszerviz-szigetünk és kerékpártárolónk is. A jelenleg itt működő kamerarendszert és világítást korszerűsítjük, úgy, hogy fényerejében, kivitelezésében a Hortobágyi Nemzeti Park elvárásának is megfelelő legyen

– sorolta a polgármester. Mint elmondta, a fejlesztésekkel várhatóan jövő tavaszra készülnek el, előnyeit a fürdőzők a következő strandszezonban tapasztalhatják meg.

A beruházás egy 200 millió forintos pályázat része, a támogatást a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pályázatán nyerte a település.

Nem csak a szabadstrand fejlődik, az oktatóközpont is átalakul

Bander József elmondta, a Tisza-part mellett található Ördögszekér Oktatóközpont is teljesen átalakul a pályázatból. A főépület vizesblokkját és a 300 négyzetméteres tetőszerkezetet felújítják, emellett téliesítik az épületet, ami oktató- és előadótermekkel bővül. A cél az, hogy a településnek legyen egy turisztikai központja, amely Tiszapüspöki látnivalóit, érdekességeit mutatja be. A pályázati összegből 12 millió forintot a Holt-Tisza, vagyis a horgászturizmus fejlesztésére fordítanak majd.