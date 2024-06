Szalay Ferencet először 1998-ban választotta meg a lakosság Szolnok városvezetőjévé. Egy ciklus után a szocialista Botka Lászlóné váltotta a székében, majd 2006-ban ismét ő kapott bizalmat, és azóta további négy periódusban a vármegyeszékhely polgármestere. Most, június 9-én újból egy szocialista riválisával szemben maradt alul. Miként értékeli a választási eredményt?

Szalay Ferenc

– Miként értékeli a választási eredményt?

– Aki bármilyen területen is versenybe száll, annak számolnia kell azzal, hogy nem elsőként ér célba. Ez különösen igaz a politikára, ahol pillanatnyi társadalmi események is megváltoztathatják az erőviszonyokat. A szolnokiak most fordított felállással a 2019-eshez hasonló helyzetet teremtettek, hiszen a szoros versenyben győztes polgármesterjelölt csapata nem kapott bizalmat a közgyűlésben, azt a Fidesz-KDNP-nek adták meg, ezért a polgármester, bár megnyerte a választást, döntéseinek megvalósításához frakciónk egyetértésére is szüksége lesz.

– Utólagos értékeléssel mely területeken „ment el a hajó”?

– Egy ilyen szűk vereségnél azt meghatározni, hogy mi hozhatott volna huszonnégyezer voksból kétszázat ide, s vett volna el a másik oldalról ugyanennyit, nem lenne bölcs találgatás. Ez a választás is rendkívül szoros volt az öt évvel ezelőttihez hasonlóan, így én elsősorban az országos folyamatok legyűrűző hatásainak tudom be ezt. Persze az Györfi Mihály béketeremtő hangzatos nyilatkozataival ellentétben nagyon sok nemtelen támadás ért főleg engem a kampányidőszakban, de sajnos a politikai kampányokban pontosan azoknál nem szabad keresni a korrektséget, akik erről oly sokat beszélnek. De nyilván vannak olyan okok, melyek kampánytól függetlenül is befolyásolták a szolnokiakat a döntésükben, ezeket még ki kell elemeznünk.

Amit láttunk, s tudtunk, az a fürdő beruházás lelassulása. Nagyon sajnálom, hogy a tiszaligeti strandfürdő még mindig nem nyitott ki.

– Rengeteg energiát fektettünk bele, hogy akár kis csúszással is, de végre elkészüljön a létesítmény, és használják már végre a szolnokiak és az ide érkező vendégek. Nem rajtunk múlott, hogy még mindig nincsen készre jelentve, de tényleg nagyon közel állunk a befejezéshez. Az ellentábor ezt az érthető és lényegre törő kritikát jól használta fel a kampányában.