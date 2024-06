Méltó módon emlékeztek meg a századik születésnapról Tiszajenő általános iskolájában, mely jelenleg a Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda nevet viseli.

Az épületet 1923-1924-ben húzták fel, és meg is kezdődött a gyermekek tanítása. 1948-ig az intézmény községi iskolaként működött.

Dr Kállai Mária is mondott ünnepi beszédet, mellette Vágó Béla és Virág József

Forrás: Beküldött fotó

1948-1990 között állami fennhatóság alá tartozott.

1990-ben az önkormányzat kapta meg a fenntartásával, működtetésével járó feladatokat. 2006-ban kapta meg a Szent István nevet.

Azt intézmény 2012 szeptemberétől került a váci egyházmegye fenntartásába, és azóta is egyházi iskolaként működik. Sőt, mára már az épület is egyházi tulajdonba került.

A jeles alkalomból rendezett nagyszabású ünnepségre meghívták az iskola egykori tanárait, volt diákjait, a szülőket és nem utolsó sorban a település elöljáróit. Ellátogatott Tiszajenőre Puskás Tibor Balázs, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF) főigazgatója is, hogy köszöntőt mondjon. Az évforduló jelentőségét dr. Kállai Mária, a térség országgyűlési képviselője is hangsúlyozta.

Egyházi iskola lévén nem maradhatott el a szentmise sem. Az intézmény tornatermében hálát adtak az évszázados működésért és Szent István király ünnepet is tartottak.

A születésnapra a tanulók is lelkesen készültek. Vágó Béla iskolaigazgató elárulta, az egész tanév folyamán gyűjtögették az iskola elmúlt száz évé megörökítő fotókat, melyekből kiállítást rendeztek. Az iskola történetét bemutató emlékkiállítás a lakosok által is látogatható, június 4-től 14-ig az iskola ebédlőjének előterében bárki megtekintheti, munkanapokon 15-17 óra között.

A jelenleg egyházi fenntartású iskolában a katolikus megemlékezés, a szentmise sem maradhatott el

Forrás: Beküldött fotó

Az ünnepre nem csak képeket, tárgyakat is gyűjtöttek, régi taneszközöket az egykor használatos térképektől kezdve a ballagók tarisznyáján át a tintásüvegig, melybe a tollszáraz kellett mártogatni. Sőt nemrég vásároltak egy korabeli padot is, hogy teljes legyen a kép.

Különlegesség, hogy a hajdani diákok viseletét is megismerhették a fiatalok, diákok bújtak korabeli öltözetekbe, természetesen ide értve a gyerekeknek már történelemnek számító úttörő- és kisdobos egyenruhát is, de olyan is volt, aki cserkésznek öltözött.