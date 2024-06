Június 27-én, csütörtökön kezdődik és július 7-én zárul az idei Szentmiklósi Napok Törökszentmiklóson. A város legnagyobb múltú rendezvénye ismét változatos programokkal várja a érdeklődőket.

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Csütörtökön klasszikus zeneszerzők művei csendülnek fel a Zenés Nyári Estén a Római Katolikus Főtemplomban, a Sanctonicolaum Kórus, a Kodály Zoltán AMI Vonószenekara, és a Miklósi Vonósquintett közreműködésével.

Július 5-én, pénteken, idén is több helyszínen zajlanak majd az események, Elszármazottak Baráti Találkozója, Zenei Piknik - XVI. Utcazene Fesztivál a Makám Együttessel, a Lábassy János Ipar-és Gyártörténeti Alapítvány ünnepi ülése, valamint Törökszentmiklós régen és ma címmel Molnár Sándor és Horniczky Kristóf fotókiállítása is várja az érdeklődőket. Ezen a napon átadják a „Tiszta udvar, rendes Ház” és a „Legszebb konyhakertek” pályázat díjait is.

Július 6-án, szombaton, a városi sportpályán kispályás labdarúgó bajnokság zajlik majd. Az Ipolyi Közművelődési Központ parkolójában este 19 órától pedig a legendás Neoton Família együttes ad koncertet.

A zárónapon, vagyis július 7-én, vasárnap a Simon Lovas Tanyán a Hagyományőrző Fogatosok Baráti Találkozója, lóhátasok bemutatója kocsikázás és gyerekprogramok nyújtanak kikapcsolódási lehetőséget a résztvevőknek.