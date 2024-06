Boldog Sándor István szalézi testvér vértanúságának hetvenegyedik évfordulójára emlékeztek szombat este a Belvárosi nagytemplomban.

Sokan részt vettek a szentmisén

Fotó: Nagy Balázs

A szolnoki munkáscsaládból származó fiatalember a Szalézi rend budapesti Clarisseum nyomdájában nyomdászként kapcsolódott be a rend keresztény szellemű gyermeknevelő munkájába, amit a hadifogságból hazatérve, majd a szerzetesrendek 1950-es betiltása után is folytatott. Magánlakásokban hittanórákat, összejöveteleket tartott, amelyeken még a diktatúra oszlopának tartott AVH korábban keresztény nevelést kapott tagjai közül is többen részt vettek.

Tevékenységét hamarosan figyelni kezdték, s a nyilvánvaló életveszélyre tekintettel a rend megszervezte külföldre menekülését, de ő a vértanúságot is vállalva itthon folytatta munkáját.

Izgatás vádjával 1952-ben tartóztatták le, a börtönben sikertelenül próbálták megtörni, hitétől eltántorítani. Végül még abban az évben halálra ítélték és kivégezték.

Földi maradványait csupán 2013-as boldoggá avatását követően, 2018-ban találták meg, egy évre rá azonosították, majd helyezték méltóképpen örök nyugalomra. 2014-ben ünnepi szentmisén avatták Xavéri Szent Ferenc mellett városunk másik védőszentjévé.

A mostani, Hartung Ferenc atya által celebrált centenáriumi szentmisén, melyen a Senior kórus szolgált, Kováts Andrea, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tagja köszöntötte a jelenlévőket.