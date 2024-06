Tíz kilométer per órás sebességgel csapódtak akadálynak színészek a minap. A Szigligeti művészei ennek ellenére nem sérültek meg, hiszen a szimulátorban védte őket ütközés közben a biztonsági öv. Ez a lényege a Csat(t)lakozz! nevű kampánynak, melyet a rendőrség indított még tavaly.

Ilyen szimulátorban tapasztalták meg a színészek a becsapódás erejét egy ütközés során. A tanulságos eszközt már számos alkalommal telepítette ki a rendőrség a különböző rendezvényekre

Fotó: Nagy Balázs

A színészek szerint tanulságos volt a szimuláció

– Érdekes volt... a 10 kilométer per órás „ütközés” olyannak tűnt nekem, mintha legalább 30-al történt volna. Kérdeztem is előtte, hogy elég lesz ez? De így is elég nagy ütést éreztem a biztonsági öv miatt, persze, ez nem azt jelenti, hogy fájt, de ekkora „sebességnél” igencsak tanulságos volt – számolt be tapasztalatairól Tárnai Attila színész. Mint elmondta, nagyon fontosnak tartja a biztonsági öv használatát, ezért csatlakozott a kampányhoz.

– Mindig is figyeltem rá, hogy bekössem magam, és soha még egy koccanásom sem volt, pedig 34 éve van jogsim. Így semmilyen negatív élményem nem volt eddig. Ez a szimuláció annyira életszerű, hogy minden friss jogosítvánnyal rendelkezőnek kötelezővé tenném – hangsúlyozta.

A kampányhoz dr. Bali Tamás ezredes, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár parancsnoka, valamint Polgár Kristóf és Gombos Judot színészek is csatlakoztak.

– Gondoltam, 10 kilométer per órás sebességgel ütközni nem nagy dolog, ezért rendkívül meglepett, hogy mekkora erejű. A biztonsági öv fogott, de már ez is enyhe fájdalmat okozott. Szerencsére nem volt még ütközésem, pedig nagyon sokat vezetek. Mindig használom a biztonsági övet, ez csak szokás és fegyelem kérdése. Nagyon fontosnak tartom, hiszen életet ment – nyomatékosította Gombos Judit színművész.

Aggasztó a magyar statisztika a rendőrség szerint

A rendőrség tavaly indította el a Csat(t)lakozz! nevű kampányt, hogy felhívják a figyelmet a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszer használatának fontosságára, életmentő szerepére.

– A biztonsági öv használata a gépjárműben utazó összes személy számára kötelező, a gyermekeink megfelelő biztonsági rendszerben való elhelyezése, pedig a felnőttek kötelessége. A biztonsági öv használati arányának felmérése a közelmúltban fejeződött be, és az adatok alapján a helyzet aggasztó. Magyarországon az övhasználati hajlandóság aránya jelentősen elmarad a legfejlettebb közúti közlekedésbiztonsággal rendelkező európai országoktól. A felmérés alapján ez az elmúlt években nem javult, az első ülésen ülők 88 százaléka, a hátsó utasok 57 százaléka használja a biztonsági övet, mely mellett az is aggasztó, hogy a gépjárműben utazó gyermekek közül 10-ből átlagosan 4, megfelelő védelem nélkül vesz részt a közlekedésben – tájékoztatott András Hunor Lehel, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.