A Múzeumok Éjszakáján belestünk a szolnoki várba, ahol nem csak a kiállítás várta az érdeklődőket, hanem vár- és várostörténeti tárlatvezetés is, a vár feltárásában részt vevő régésztechnikus, Kasza Csaba tolmácsolásában.

Vizuális időutazáson vehettek részt a Múzeumok Éjszakája résztvevői a Várkapu – Szolnoki Vártörténeti Látogatóközpontban, 2024. június 22-én

Fotó: Kiss János

A szombati esti, vasárnap éjszakai vihar Jászkunság-szerte adott feladatot a tűzoltóknak. Egy villámcsapás miatt kigyulladt autót is el kellett oltaniuk.

„Jászok, kunok, avarok már mindannyian magyarok!” – mottó jegyében rendezték meg a XXVIII. Jász Világtalálkozót Jászjákóhalmán. A háromnapos hagyományőrző rendezvény egyik fénypontja a szombati díszünnepség volt, melyen átadták az idei Jászságért Díjat, a Jászjákóhalma Díszpolgára címet és látványos ceremónia keretében iktatták be az új jászkapitányt.

Fél évszázada fogadott örök hűséget egymásnak Karászek Béla és Ónodi Ilona. Az ötvenedik házassági évfordulót családjuk körében ünnepelték nemrégiben. Rákócziújfalui otthonukban felkerestük őket, hogy meséljenek életükről és a hosszú házasság titkáról.

A Tiszazugra is lecsapott a vihar szombaton. Bár az utóbbi időkben nagyobb záporok és zivatarok sújtották a térséget, a tűzoltóknak most is akadt dolguk.

Ingyenesen letölthető a gondosóra új alkalmazása, mely mostantól még nagyobb biztonságot nyújt használóinak – jelentette be vasárnap a Facebook-oldalán a miniszterelnök főtanácsadója, kiemelt társadalompolitikai ügyekért felelős miniszterelnöki biztos.