– Általában harmincéves periódusban vizsgáljuk egy térség éghajlatát. Ebből kiindulva azt mondhatjuk, hogy az Alföld közepén nagyjából húsz zivataros nappal számolhatunk évente. Alapvetően a szélsőségesnek számító időjárási jelenségekből itt van a legkevesebb – kezdte dr. Szegedi Sándor, a Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszékének egyetemi docense. A szakember hozzátette, a nyári félév másik kiemelkedő jelensége a jégesővel járó zivatar is, a statisztika szerint a vármegyére vonatkozóan tíz-tizenöt ilyen nappal számolhatunk nyaranta. Fontos megemlíteni, hogy a zivatar már önmagában az extrém időjárási jelenséget képviseli, mely jelentős csapadékmennyiséget is szállíthat. A szupercellák szintén hasonlóan működnek.

– Az öt-tíz milliméter/óra már soknak számít, ez egy alsó határ, ennél jelentősen több csapadék is hullhat – magyarázta a geográfus.

Nemrég Szolnokot is elérte egy nagy vihar, érkezése félelmetes volt. A szupercellák zivatarcellákból alakulnak ki, ebben az esetben is így történt

Fotó: Kedves Katalin

Zivatarcellából szupercella, abból pedig tornádó

Az utóbbi időben gyakoribbá váltak a szupercellák is, amelyek tulajdonképpen a tornádó „előszobáját” jelentik.

– Az egyes jelenségek egymásból alakulnak, fejlődnek tovább. Leegyszerűsítve először zivatarfelhőről, majd zivatarcelláról, később szupercelláról beszélünk, melyből tornádó lehet – magyarázta dr. Szegedi Sándor. Hazánkban az utóbbitól szerencsére nem kell tartani. Előfordulásuk és méreteik miatt legalábbis biztosan nem gyakran.

– Jellemzően az alföldi, hortobágyi pusztaságok jelenségei a tornádók, persze lakott terület felett is kialakulhatnak. Ám inkább a nyílt tereken fordulnak elő – hangsúlyozta a szakember, majd hozzátette,

az Alföldre vonatkozóan a tornádók becsült éves száma húsz körül alakul.

– Egy ilyen forgószél 20-30 percig „él”, legfeljebb egy kilométer az átmérője, a térségben ez inkább pár száz méter – részletezte az egyetemi docens. Bár az utóbbi időben úgy tűnhet, ezeknek a jelenségeknek is megnőtt a gyakorisága, a szakember szerint ezt több oldalról érdemes vizsgálni. Ráadásul nem írható minden kizárólag a klímaváltozás számlájára...

– Korábban, ha mondjuk a Hortobágyon megjelent egy tornádó, látták a csikósok, juhászok, és elmesélték egy fogadóban, esetleg megosztották egymás között. Ma a csikósok, juhászok már bárkivel megoszthatják az élményt, felveszik a látványt a mobiltelefonnal és már mehet is az internetre – magyarázta. Emiatt jóval több a dokumentált eset. Ez viszont nem jelenti azt, hogy annyival gyakoribb, amennyivel több információ van róla.