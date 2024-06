Az egyik megmaradt régi iskola, a felújított kúria falát díszíti ezentúl az a tábla, melyet az egykori tanyasi tanítók és tanulók emlékére állítottak Bagimajorban. Az emléktáblát ünnepélyes keretek között avatták fel vasárnap délelőtt. Az eseményen egykori tanítók, diákok, a település vezetése, önkormányzati dolgozók, valamint Herczeg Zsolt, a térség országgyűlési képviselője is részt vett.

Az egykor iskolaként is funkcionáló kúria falára került a tábla, melyet Antal Sándor és Antal Sándorné, az iskola egykori tanítói lepleztek le.

Forrás: Beküldött fotó

A tanyasi tanítóknak állít emléket a tábla

Gál József, Kengyel polgármestere ünnepi beszédében felidézte Klebersberg Kuno egykori közoktatási miniszter népiskola-építési programját, annak céljait, és megvalósítását. Az 1920-as években Klebelsberg egy ötéves tervet dolgozott ki, melynek célja 3475 tanterem és 1525 tanítói lakás felépítése az ország tanyavilágaiban. A cél a tanyasi iskolákkal az analfabetizmus felszámolása volt.

– Településünkön is alkalmazták a törvény előírásait, így jóformán minden nagybirtokos család létrehozta a saját uradalmi iskoláját a birtoka területén. Így épült a Prajzik-, Lederer-, Montagh- , Harkányi-, Baghy- és Erzsébet-majorban is oktatási intézmény. Maguk a tanítók a társadalom megbecsült tagjainak számítottak. Nem csak nevelői munka hárult rájuk, de a pap mellett az emberek lelki vigaszai is lettek, gyakran fordultak hozzájuk hétköznapi problémákkal. A mai napon ezeknek az elhívatott, a szó legnemesebb értelmében vett igazi pedagógusoknak és természetesen az itt végzett diákoknak szeretnénk emléket állítani – hangsúlyozta beszédében a településvezető.

Az ünnepi műsorok után leleplezték és megáldották az emléktáblát.