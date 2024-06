– A nemrégiben a Ligeti úti Sportcentrum mellett kiépült tájékozódási futópálya, valamint ez a mai verseny is azt a célt szolgálja, hogy népszerűsítse ezt a gyönyörű sportágat, amelyben nemcsak futni kell, hanem gondolkodni is. Egy nagyon összetett sport ez, hiszen sok-sok képességet fejleszt, kipróbálását mindenkinek javaslom - mondta városvezető, majd a verseny tudnivalóit Lévainé Kovács Róza tájfutó ismertette az indulókkal.

A rajt a Városháza elől volt minden korosztálynak

Fotó: Daróczi Erzsébet

A Városháza körüli parkban kialakított négy pályán, 12 kategóriában több mint kétszáz érdeklődő állt rajthoz a Tájfutó Élmény- és Szabadidősport Program keretében rendezett versenyen. Főként felsős és középiskolás diákok tették próbára magukat, de az indulók között akadtak 70 év feletti mozgást kedvelő lakosok is, de volt egymás ellen versengő apa és fia is. Az eredményeknél a gyorsaság mellett a pontosság is fontos volt, vagyis az, hogy az egyes ellenőrző pontokat a térképen feltüntetett sorrendben találják meg a tájfutók.