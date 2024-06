Csütörtökön tartotta meg rendes ülését Abony képviselő-testülete. A városatyák egyebek mellett egy különleges döntést is hoztak: átírják a helyi építési szabályzatról szóló rendeletet, annak elkészültéig pedig változtatási tilalom él a városközponti és belterületi telkekre. Ennek értelmében legfeljebb egylakásos társasházak épülhetnek az érintett ingatlanokon. A döntés azért született, mert a város szeretné megakadályozni, hogy oda nem illő többlakásos társasház épülhessen egy-egy ilyen telekre.

Társasházi stop, amíg elkészül a rendelet

Az erről szóló előterjesztés szerint Abony tulajdonképpen lépéskényszerbe került. Mint írták, a várost eddig elkerülte a nagyszabású lakótelep-fejlesztés, azonban a környékbeli városokban tapasztalható ingatlanár-növekedés miatt Abony is vonzóvá válhat a befektetők számára. Márpedig a jelenlegi építési szabályzat nem tiltja, hogy akár hatlakásos társasházat is építhessenek családi ház mellé. Noha azt az előterjesztés is kimondja, hogy a városközpontokban van létjogosultsága a többlakásos társasházak építésének, ugyanakkor Abonyban ez nyomban felvetné parkolóhelyek számának kérdését.

Mindezt megelőzendő, a képviselő-testület úgy döntött, erre vonatkozóan módosítják az építési szabályzatot. A tervezetet várhatóan nyár végén tárgyalják a képviselők. Addig is változtatási tilalmat rendeltek el a belterületi és városközponti telkekre.

A döntés – áll az elfogadott szövegben – nem akadályozza jelentősen a beruházásokat, és egylakásos társasházakat továbbra is lehet építeni.

Idén is lesz Abonyi Vágta

Az testületi-ülésen Balogh-Kökény Krisztina, a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központjának vezetője számolt be a központ tavalyi munkásságáról. Elmondta, sok adomány érkezett hozzájuk, a napi élelmiszermentés révén 1401 családot tudtak támogatni.

A képviselők elfogadták a 2023-as zárszámadást. Ennek főösszege 5 milliárd 553 millió forint, a maradvány 2 milliárd 211 millió forint. Mint Pető Zsolt polgármester ismertette, saját bevételeiken belül jelentős tételt, 472 millió forintot képeznek az adóbevételek, amely 92 millióval több az azt megelőző évinél. Kiadási oldalon a dologi kiadások a teljes összeg több mint felét, a személyi juttatások pedig több mint harmadát teszik ki. A maradvány több mint egymilliárd forinttal magasabb az előző évinél.

Elfogadta a testület az ABOKOM Nonprofit Kft. és az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2023-as mérlegbeszámolóját is. Döntöttek arról is, hogy a Gyöngyszemek Óvoda nyolc, a Pingvines Óvoda és Bölcsőde nyolc, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde hét csoportot indít a 2024 szeptemberében induló nevelési évben.

Támogatja a város az első osztályos diákok úszásoktatását. Erre a célra minden elsős tíz alkalmas, tíz napra szóló bérletet kap, a kezdeményezés anyagi hátterét az önkormányzat költségvetésében rendezi. Megszavazták a képviselők a Kinizsi Pál Gimnázium végzőseinek strandbelépési támogatását is, valamint hogy nyáron az abonyi diákok ingyen használhatják a Mucsányi Tamás Műfüves Pályát. Továbbá az Apponyi Albert utcai birkózóterem is visszakerült a város vagyonkezelésébe.