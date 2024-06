– Először is beszéljünk arról, hogy miként vonhatók be az állatok az oktatásba, a pedagógiába?

Braunitzer Nikolett

Fotó: Hartai Gerely

– Tapasztalataim szerint a kutya jelenléte az osztályteremben már önmagában motiváló, és ez egy külön módszerré nőtte ki magát az elmúlt időszakban. A módszer neve: állatasszisztált pedagógia. Ennek keretében a négylábú társam, társaim velem tart, tartanak az osztályokba, a tanórákon.

– Hogy fogadják a gyerekek mindezt? Milyen korosztállyal dolgozik?

– Nagyon örömmel, mostanra már várják a kutyás órákat. Amikor véletlenül elmarad egy-egy óra, nagyon szomorúak. Jelenleg első és második osztályos gyerekekhez járok velük.

– Mit kell tudni a terápiás kutyáiról? Hogyan váltak ők pedagógai asszisztensekké?

– Sanyi egy angol springer spániel, a tanulókutyám pedig Süni pedig border terrier. Sanyival 2017 óta dolgozom általános iskolákban, Süni pedig most vizsgázik majd. A kutyusoknak, ahhoz hogy asszisztensek lehessenek, komoly temperamentum vizsgán kell átmenniük. Nekik nagyon komoly kritériumoknak kell megfelelniük, ugyanis sok gyerek van körülöttük, akik persze nyüzsögnek. Az utasításokat ilyen, akár zavaró körülmények között is teljesíteniük kell. Ez nagyon fontos a saját épségükért is.

– Hogyan zajlik ennek a módszernek a vizsgája, amit Sanyival már letettek?

– Két részből áll, van egy temperamentum- és egy záróvizsga. Előbbiben vannak engedelmességi feladatok, volt úgynevezett kifektetés, amikor fekve kell maradnia bizonyos ideig. A záróvizsgán öt gyerekkel és egy gyógypedagógussal vizsgáztunk meghatározott feladatok szerint.

– Kanyarodjunk vissza az elejére. Hogyan került kapcsolatba ezzel a módszerrel, hogyan ismerkedett meg Sanyival? Hogy kezdődött a közös munkájuk?

– 2017-ben még egy másik iskolában, egy másik városban dolgoztam, ahol gyengébb képességű gyerekekkel foglalkoztam. Olyan módszert kerestem, amivel hatékonyabbá tudnám számukra tenni a tanítást, a tanulást. Egy barátnőm ajánlotta a figyelmembe ezt a módszert, s még azt is mondta, hogy Sanyi, a kutyám alkalmas lehet erre. Sanyi akkor hároméves volt, s a jelleme, temperamentuma éppen alkalmassá tette minderre. A Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány segítségével indultam el az úton.