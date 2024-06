1918. október 31-én katonaruhába öltözött fegyveresek hatoltak be gróf Tisza István volt miniszterelnök budapesti lakásába. Rövid szóváltást követően Tiszát felesége szeme láttára lelőtték, mellette álló unokahúgát megsebezték. A későbbi pártállami történetírás halálát népítéletként igyekezett beállítani, de valójában egy, a politikai ellenfelei által gondosan megtervezett merénylet történt.

Gróf Tisza István magyar miniszterelnök

Forrás: Wikimedia

Ezek a lövések jelentették az őszirózsás forradalom nyitányát, áldozatát pedig még ma is sokan tekintik az első világégés felelősének. Ezzel szemben Tisza István, amíg tehette, egyetlen európai vezetőként ellenezte a katasztrófát.

Bajcsy-Zsilinszky Endre írta róla: „tisztán látta, hogy ránk, magyarokra nézve szerencsétlenséget rejteget a háború, s ezért becsületes magyar lelkiismeretének szavára egyesegyedül szállott szembe azon a bizonyos 1914 júliusában tartott sorsdöntő koronatanácson a Szerbiának szóló ultimátummal. De fájdalom, Tisza mögött nem állott erős nemzeti közvélemény, főleg nem állottak a magyar nép tömegei, holott egyedül ők adhattak volna kellő nyomatékot Tisza háborút ellenző szavának.”

Ő maga így írt erről: „Tudom, hogy ezért bármely utcasarkon bármikor golyó érhet, de erre ezek után készen állok…az én lelkiismeretem nyugodt, a kötelet oly szorosra húzták meg a nyakam körül, hogy nem maradt erőm arra, hogy egyedül akadályozhattam volna meg azt, aminek, úgy látszik, be kellett következnie.” Az újabb kori történelem egyetlen kormányfőjeként ment ki maga is harcolni a frontra, s halála napján azzal hárította el a menekülés lehetőségét, hogy semmitől sem hátrált meg életében, miért hátráljon meg most a halál elől.” „Ennek így kellett történnie.” – búcsúzott a földi világtól.

Sokan ma sem gondolják át, hogy számunkra csak katasztrófát jelenthet bármilyen fegyveres konfliktusban való részvétel. Az eltelt száz esztendő még mindig nem tette megnyugtatóan helyére e nagy magyar államférfi életművének üzenetét. Ezért is érdemes emlékezetünkbe idéznünk életének személyes és politikai tragédiáját.

Tiszával kapcsolatban előszeretettel idézik Ady Endre jelzőit, a „gyújtogató csóvás embert” és társait. Dicséretben ugyan Tisza sem maradt adósa, „Ady és a Nyugat levéltetűk a magyar kultúra pálmafáján!” – mondta, ettől függetlenül valójában becsülték egymást. Sajátos magyar tragédia e két, egyformán a haza üdvén munkálkodó nagy lélek szembenállása egymással.