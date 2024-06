Tömött utcák, minőségi áruk, jó zenekarok és remek hangulat. Így szoktuk meg, és idén sem kellett csalódnunk a Szolnokon 2024-ben már tizenhetedik alkalommal megrendezett Tiszavirág Fesztiválban. Bár a múlt szerdától szombatig tartott fesztiválról pontos látogatószámot nem tudnak, de a szervezők szerint mind a négy nap telt házat hozott.

A szolnoki Tiszavirág Fesztivál 2024. június 20-án. Tömve volt a tér

Fotó: Nagy Balázs / Forrás: MW Archívum

A külföldi fellépők is dicsérték a Tiszavirág Fesztivált

– Rengeteg munka, számos akadály és nehézség adódik egy ehhez hasonló rendezvény megszervezésénél. De a kérdésre, hogy miért éri meg a szervezőknek, arra a közönség adta meg a választ: azért, mert ilyen sokan szeretik a Tiszavirág Fesztivált, és ilyen sok embernek szüksége van a rendezvényre – fejtette ki érdeklődésünkre a fesztivál igazgatója.

Kovács Ákos szerint idén is bebizonyosodott, hogy a program Szolnoknak egy egyedi, „értékazonosító” rendezvénye, hiszen sokan társítják a fesztivált a városhoz. Hozzátette, hálával tartoznak ezért az őket támogatóknak.

De mint mondta, pozitív visszajelzést kaptak a külföldi fellépőktől is.

– A nemzetközi zenekarok is megerősítették nekünk, hogy remek hangulatban léphettek fel. Úgy vélem, Szolnoknak, az itteni fesztiválnak jó közönsége van, így adottak voltak a jó koncertek lehetőségei. Ehhez hozzátartozott a kiszolgálás, a jó vendéglátás, és a szolnokiak vendégszeretete. Ezt a légkört a fesztiválon fellépett amerikai, francia és olasz zenekarok is kiemelték. Azt kell mondjam, nemzetközi viszonylatban is színvonalas rendezvényt hoztunk össze – fejtette ki Kovács Ákos.

Felelős döntést hoztak a kiürítéssel

A fesztivál szombati zárónapjának estéjére hatalmas vihar érkezett meg Szolnokra. A Tiszavirág Fesztiválok történetében nem egyedülálló, hogy azt zivatarok zavarják meg, sokan emlékezhetnek például a 2013-as rendezvényre, amikor akkora vihar csapott le, hogy a résztvevőknek fedezékbe kellett húzódniuk.

Ahogy szerencsére akkor, úgy ezúttal sem sérült meg senki. A szervezők ugyanis még idejében arról döntöttek, hogy lefújják a záróbulit és kiürítik a rendezvény helyszínét.