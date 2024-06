Idén kissé felgyorsultak az események. Hamarabb virágoztak bizonyos növények, egyes gyümölcsök is hamarabb érnek. És a napsütéses meleg időnek köszönhetően a megszokottnál egy-két héttel korábban kezdődött el a tiszavirágzás is. Az elmúlt napokban már több infó érkezett arról, hogy „ébredeznek” a kérészek, repültek már a Körösökön, aztán nem kellett sokat várni, hogy Szegeden is meginduljon a kérészek násztánca. S már a térségünkben is voltak megfigyelések.

A tiszavirágzás idén hamarabb kezdődött, már az elmúlt napokban is figyeltek meg násztáncot járó kérészeket

Fotó: Tiszavilág ökotúrák



Ennyire korán még nem repültek...

– Minden eddigi megfigyelésemnél korábban, már május 30-án megkezdődött a tiszavirágzás Nagykörűnél. Az eddigi legkorábbi kérészrepülés feljegyzéseim szerint június 5-én volt a település térségében, de idén ezt egy héttel korábban megkezdték ezek a különleges élőlények – számolt be a megfigyeléséről Rimóczi Árpád. A nagykörűi természetjáró elmondása szerint az elmúlt hétvégén még kisebb számban, de már repültek a kérészek. Nem csak ott. A Tisza-tónál például kérésznéző komp túrát szerveztek.

Hungarikum a tiszavirágzás

Hogy a napokban hullott csapadék, valamivel alacsonyabb hőmérséklet lelassítja-e a tiszavirágzást, az a napokban kiderül. Mindenesetre, aki szeretne kérészrajzást látni, annak ezekben a napokban érdemes nyitott szemmel járni a Tisza mentén, mert ott egy hungarikummal találkozhatnak. 2020-ban ugyanis a hungarikumok gyűjteményébe került a tiszavirág és a tiszavirágzás, ami által a tiszai kérész és kérészrajzás a hungarikum címet viseli.