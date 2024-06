„Szép vagy, mint egy új traktor!” – szól a közismert ugratás. De félre a tréfát, hiszen ha valaki ellátogatott a hétvégi abonyi traktoros találkozóra, az olyan masinákkal találkozott, amelyekre méltán büszkék gazdáik – lett légyen az régi, vagy új.

Felszántották a teret: ragyogó masinák érkeztek szombaton az abonyi főtéren megrendezett traktoros találkozóra

Fotó: abony.hu

Az abonyi főtéren szombaton megrendezett Trak&Roll nevű traktoros találkozón mezőgazdasági gépek hada vonult fel az aprócskáktól kezdve a több száz lőerős gigászokig. Előbbieknek a bemutató ifjabb látogatói is örülhettek, akik a rendezvény hivatalos beszámolója szerint ki is próbálhatták a kisebb masinákat. Míg az utóbbiak az avatott szemnek szolgáltak gyönyörűséggel, szó szerint, hiszen rendeztek többek között erőgép szépségversenyt is. De volt még kirakodó vásár, kisállat-simogató, drón bemutató, az egész napos rendezvényt koncert zárta.