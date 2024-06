Így teljesüljön minden álma, ahogy a hétfői születésnapján, vallja a kunmadarasi Kálmán András. Hogy mi is történt aznap, arról telefonon beszéltünk a csordással, aki alkalmazottként 150 szarvasmarhára felügyel a madarasi határban. Közösségi oldalán sok viharvadász, tájfotós életkép látható, amelyeket munka közben az állatokról, a környezetről készít, hiszen munkája révén egész nap a határban van.

Tuba tűnt fel Kunmadaras határában

Fotó: Kálmán András

– Épp itatás közben vagyunk most is – mondja a 31 éves fiatalember, akinek születésnapja eleinte nem úgy alakult a viharok szempontjából, ahogy szerette volna.

Előbb a tuba, aztán a villámok adtak látnivalót

– Hiába nézegettem a felhőket, csak nem jött az a jó kis vihar, amire vártam... Aztán estefelé már azt kívántam, milyen jó lenne, ha tubát, vagyis fehőtölcsért tudnék fotózni, ahogy ezt már tettem korábban két alkalommal. Milyen jó ajándék lenne ez – idézi fel András a hétfő délutáni történéseket, amelyek végül a csodával határos fordulatot vettek. Alig fél óra múlva ugyanis tényleg lencsevégre kaphatott a madarasi határban egy tubát.

– A vihart egyébként a 150 szarvasmarha is érezte, már napközben nyugtalanok voltak, kisebb csetepaté alakult ki köztük, amiről már tudtam, az előrejelzések valósak, készül a vihar, így felkészültem én is a fotózásra. A telefonomat már kifejezetten ilyen célra vásároltam, egy professzionális készülék, hiszen sok ellesett pillanat van az állatok között is.

Születésnapi ajándék volt számára a vihar

S hogy mit jelent számára, hogy lencsevégre kaphatta ezt a különös jelenséget?

– Nagy élmény volt, mivel a születésnapomon történt. Kívántam is egy ilyet, ha már nem úgy sült el az egész nap viharok szempontjából, ahogy az időjárási modellek várták. A tuba jó születésnapi ajándék lett, s még hozzá este a villámparádé is megjött, arról is van felvétel.

A legtöbb ember talán félt volna ebben a helyzetben, de ő végig nyugodt maradt.

– Nem volt félelmetes, mert messzi volt tőlem, de ha itt lenne 100 méterre akkor is ugyanígy videóznám, nem tartanék tőle. A tuba úgy két kilométerre volt tőlem légvonalban. Kedden délután is nagy esély van újabbakra, úgyhogy készülök. Nagyon várom őket, sőt van is egy kiszemelt viharfelhő, amiből szerintem akár lenyúlhat egy tuba, ahogy látom – írta le lelkesen az elé táruló látványt András.