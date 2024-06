Bár őszig még várni kell arra, hogy a legközelebb érjen a Földhöz, megállíthatatlanul közeleg az az üstökös, melyet még tavaly januárban fedeztek fel csillagászok, majd eltűnt szem elől, végül egy másik obszervatórium ismét megtalálta.

Október első felében látható majd leginkább a Földről az az üstökös, ami már közeleg a Nap felé – mondta Ujlaki Csaba, szolnoki csillagász. A szakember szerint egy kisebb távcsövet mindenképpen érdemes majd használni a megfigyeléshez

Fotó: Nagy Balázs

– Ezért kettős az üstökös neve. A hivatalos neve C/2023 A3-as, vagy Tsuchinshan-ATLAS. Először kisbolygónak vélték, de amikor jobban megfigyelték, látták, hogy van egy kis kómája és csóvája is, ami üstökösre utalt. A felfedezés idején nagyjából a Szaturnusz és a Jupiter pályája között helyezkedett el, körülbelül 1 milliárd kilométerre, vagyis iszonyatos távolságra a Naptól, melyhez jelenleg közeledik. Idén szeptember 27-én ér a Naphoz legközelebb, körülbelül 58 millió kilométerre, nagyjából a Nap és Merkúr bolygó távolságába. Itt fordul majd meg, és halad kifelé majd a Naprendszerből úgy, hogy a Földet október 12-én 70 millió kilométerre megközelíti. Ekkor látszik majd a legfényesebbnek. Úgy számolták, hogy nagyon optimális esetben a Vénusz bolygó fényességét is elérheti. Ahhoz, hogy szabad szemmel is jól látható legyen, egyrészt derült idő, és sötét ég kell, másrészt megfelelő helyszín. Ez egy üstökös ugyanis várhatóan egy elkenődött, homályos foltnak látszik majd. De azért mindenképpen érdemes legalább egy kisebb távcsövet előkészíteni erre az időszakra – tájékoztatott Ujlaki Csaba, szolnoki csillagász. Mint mondta, a számítások szerint az üstökös a Naprendszer külső régiójából érkezik, és amikor az égi vándor elhagyja Naprendszerünket, egy idegen csillagrendszer felé veszi majd az irányt.

Az üstökös előtt még felsorakoznak a bolygók is

A héten különleges bolygósorakozó is látható az égen, persze nem szabad szemmel.

– Több napon keresztül megfigyelhető a „bolygóvonat," de a híradások ellenére nem annyira látványos. Való igaz, hogy mindegyik bolygó látható most a Naprendszerünkben, reggel, a hajnali órákban. A Merkúrt, a Vénuszt, a Marsot, a Jupitert, a Szatrunuszt és az Uránuszt gyakorlatilag fel lehet sorakoztatni egy egyenes vonal mentén, de szabad szemmel ez a sor nem látható, csak a fényesebb bolygók. Ugyanez a jelenség majd látható lesz a késő őszi időszakban is, csak akkor majd este lehet megfigyelni – mondta a jelenségről Ujlaki Csaba.