Úszásoktatás zajlik júniusban Szolnokon a Véső úti strandon. Az Ifjúság Egészséges Életéért Alapítvány szervezésében idén is rászoruló gyerekeket tanítanak meg úszni. – A tavalyi év sikere után második alkalommal szerveztük meg a „Te sem úszod meg" programunkat.

Tasnádi Zoltán és Mohi Márk

Fotó: Mészáros János

A kezdeményezés keretében ezúttal is tíz rászoruló gyerek úszásoktatását vállalta magára alapítványunk – számolt be a programról szóló, helyszínen tartott sajtótájékoztatón Mohi Márk. – az előző tapasztalatok jók voltak, tavaly minden gyerek megtanult úszni és az egy hónapos program végén a mélyvízben mutatták meg tudásukat – emelte ki az alapítvány vezetője, hozzátéve: idén is ugyanez a cél. Ahogy kiemelte a programmal az úszni tanulás mellett szeretnék az egészséges életmódra nevelésre is felhívni a figyelmet.

Hasonlóan szólt a mozgás, a sport fontosságáról Tasnádi Zoltán. A program fővédnöke rámutatott: szolnokiként mindenki tudja, hogy mennyire fontos az úszás és az, hogy a gyerekek közelebb kerüljenek a sportokhoz. – Köszönet az alapítványnak, hogy elkezdték ezt a projektet, melynek köszönhetően tavaly és idén összesen húsz halmozottan hátrányos szolnoki gyerek tanul meg úszni. Nagyon bízom benne, hogy lesz folytatás, hogy a következőkben is megvalósul majd ez a remek lehetőség – hangsúlyozta a fővédnök.