A szegélyek már készen állnak, az útszakasz előkészítése is megtörtént, amint az időjárás is engedi, elkezdődnek az aszfaltozási munkálatok is Örményesen, a Glaser-kastély előtti út egyik szakaszán.

Elkezdődött a Glaser-kastély előtti út legrosszabb szakaszának felújítása Örményesen, hamarosan az aszfaltozásra is sor kerül – mutatta a helyszínen Török Tamás polgármester

Fotó: Mészáros János

A közel 100 métert érintő fejlesztésre 6,3 millió forintot nyert a település a Magyar Falu Program pályázatán. A tervek szerint egy másik pályázatból a maradék szakaszt is felújítják.