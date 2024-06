A szám alól kimetszették a nagy hegeket, majd a karomból kivett bőr segítségével bőrátültetést végeztek ezen a területen. Ez még egy TB-támogatott műtét volt, a Bige Holdingtól egyelőre nem érkezett kártérítés, de ígéret most már van rá. Januárban elkérték az elérhetőségeimet azért, mert a biztosítójuk szervezne egy orvosi vizsgálatot, hogy eldöntse, mekkora a károsodás mértéke. Bár minden orvosi papír igazolja az állapotomat, én még ebben is benne lettem volna, de azóta sem történt vizsgálat, pedig lassan fél év is eltelt