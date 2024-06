– Nagyon vártam már, hogy szavazhassak, s 19 évesen ez most megadatott. Állampolgári kötelességemnek éreztem, hogy részt vegyek ezen a sorsdöntő voksoláson, hiszen nemcsak városunk vezetőiről, ezáltal jövőjéről, hanem országunk sorsáról is döntünk. Ezért fontos, hogy mi, fiatalok is eljöjjünk és szavazatainkkal véleményt mondjunk ezekről a fontos kérdésekről – fogalmazott voksolása után a fiatalember.

Kun Gergő először szavazhatott

Fotó: Daróczi Erzsébet