Rendben lezajlott a vasárnapi önkormányzati választás Törökszentmiklóson, és a környékbeli településeken. Kengyelen szoros küzdelemben a jelenlegi polgármester, a független Gál József nyerte a voksolást 50,28 százalékkal, 711 szavazattal. Kihívója, Kovács Miklós nem sokkal maradt le mögötte, ő 703 szavazatot kapott.

Gál József Kengyel jelenlegi polgármesterének győzelmét hozta a vasárnapi választás. A településvezető fontosnak tartja az úthálózat rendbetételét és a turizmus fejlesztését is

Fotó: Mészáros János

– Nagyon köszönöm a szavazóim támogatását és bölcsességét is, hogy a fejlődés mellett döntöttek. Ugyan egy nehéz időszakon van túl Kengyel önkormányzata, de az eddig eltelt 3 és fél év bebizonyította, hogy képesek vagyunk előrelépni. Több, mint 1 milliárd forintnyi támogatás érkezett, 24 pályázat formájában, több kilométernyi út épült, és folyamatosan újulnak meg középületeink. Ezt szeretnénk tovább folytatni, központi szerepet kap az utak állapotának javítása, és a turizmus fejlesztése – reagált a győzelemre Gál József. Hozzátette, a választás rávilágított a kengyeli lakosság jelenlegi megosztottságára, ezt a szakadékot is szeretné minél előbb betemetni, azokat is megszólítani, akik most nem rá szavaztak.

A jelenlegi polgármesterek győzelmét hozta a választás

Törökszentmiklóson 4 polgármesterjelölt indult, közülük Markót Imre jelenlegi polgármester, 45,57 százalékos támogatottsággal, 3536 szavazattal nyerte a voksolást. Októbertől 11 képviselő kezdi meg munkáját, 5 a Fidesz-KDNP, 3 az Otthonunk Szentmiklós Egyesület, 2 a Lendületben a Városért, 1 pedig a Tettekkel Törökszentmiklósért Egyesület színeiben.

Kuncsorbán az egyedüli induló, a független Stassné Ullár Hajnalka marad a település vezetője októbertől is.

Tiszatenyőn a jelenlegi vezető, Mező József tartotta meg a választók bizalmát. A polgármester a voksoláson a szavazatok 64,97 százalékát kapta, 229 szavazattal nyert egyetlen kihívója előtt.

Volt, ahol egyértelmű, volt, ahol szoros volt az eredmény

Fegyverneken toronymagasan nyert a Fidesz-KDNP jelöltje, Tatár László. A regnáló polgármester 70,40 százalékos szavazataránnyal, 1539 vokssal nyert egyetlen kihívója, a független Köpösdi István előtt, aki 647 szavazatot kapott.