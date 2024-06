A Jászkunság mellett térségünk dél-pesti részén is tízezrek keresik fel kijelölt szavazóhelyiségeiket a vasárnapi önkormányzati és európai parlamenti választáson. Abonyban és környékén – ide véve a járási székhely Ceglédet – hozzávetőlegesen 49 ezren jogosultak ma választani. Noha több olyan település is van, ahol éles harc várható majd a polgármesteri székért, de olyan is akad, ahol akár már most is végeredményt lehetne hirdetni.

Közel 50 ezren adhatják le szavazatukat Abony és környékén, valamint Cegléden a június 9-ei önkormányzati választáson

Fotó: Kállai Márton / Forrás: MW Archívum

Abony, Tetétlen, Újszilvás – csak az egyéni jelöltek izgulhatnak

Abonyban vasárnap mintegy 11 ezer 600-an vehetnek részt az önkormányzati választáson. A városban 8 egyéni választókerületben szavaznak, 16 szavazókörben. Esélyekről is csak az egyéni képviselők vonatkozásában érdemes beszélni, mivel – mint korábban írtuk – a polgármesteri tisztségért egyedül a jelenlegi városvezető Pető Zsolt (Városunk Fejlődéséért Egyesület) indult.

Lefutott a verseny Kőröstetétlenen és Újszilváson is. Kőröstetétlen 658 választópolgár 1 szavazókörben voksolhat, mégpedig a mostani független polgármesterre, Pásztor Rolandra. Újszilváson is a regnáló településvezető, a független dr. Petrányi Csaba neve lesz egyedül olvasható a polgármesteri szavazólapon. Rá 2190-en jogosultak voksolni, három szavazókörben.

Választási harc Karán, Törtelen és a járási székhelyen

Nagyobb izgalmak várhatóak a 2129 választásra jogosultat és 3 szavazókört számláló Jászkarajenőn. A településen végül három polgármesterjelölt maradt versenyben az önkormányzati választásra: Tóth Titusz Károly, Bathó Adrián (mindkettő független), és a jelenleg is a község élén álló Palya István (Fidesz-KDNP).

Törtelen még ennél is többen, öten pályáznak a polgármesteri székre: Godó János (Fidesz-KDNP), a jelenlegi településvezető Godó Tibor (független), Antalné Hartyáni Erika (független), Perlaki Ferenc (független) és Burai Szilád (Firosz). A községben összesen 3430-an vehetnek részt a választáson, és négy szavazókörben adhatják le szavazatukat.

A járási székhely Cegléden 29 ezer választásra jogosultat tart számon a Nemzeti Választási Iroda. A városban 10 egyéni választókerület van, 34 szavazókörrel. A városvezetői posztért öten indulnak vasárnap, Földi Áron az LMP – Zöldek színeiben, Knyul Hajnalka Ágnes és dr. Lakos Roland függetlenként, utóbbi a kormánypártok támogatásával. Dr. Csáky András a Ceglédi Lokálpatrióta Klub Egyesület képviseletében, valamint Bartha Barna, Mi Hazánk jelöltjeként.