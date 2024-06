Megérkeztek Szolnokra a szavazólapok, választási borítékok, urnazárók

Ami a vármegyeszékhelyet illeti: Szolnokon több hónappal ezelőtt megkezdték a választás előkészítését, és mint Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző, a település választási irodájának vezetője mondta, a héten már a „finisben vannak”.

– Először a választási információs szolgálatot kezdtük el működtetni, majd lezajlott az ajánlások gyűjtése és a nyilvántartásba vétel, majd a jelöltek sorsolása – emlékeztetett a címzetes főjegyző.

Mint mondta, mára a választás technikai feltételei megvannak: megválasztották a szavazatszámláló bizottságok választott tagjait, megtartották a szükséges oktatást, vizsgát, hétfőn pedig a választási kellékek – szavazólapok, borítékok, urnazárók – is megérkeztek Szolnokra.

Érdekesség, hogy Szolnokon immár négy nemzetiségi választás lesz, ugyanis a már korábban is meglévő lengyel, ukrán, roma nemzetiség mellé a görög is bekerült. Megtudtuk azt is, Szolnokra a választás napjára 339-en jelentkeztek át, valamint 353-an kértek mozgóurnát – utóbbi még változhat, mivel a választás napján délig lehet kérni.

Három szavazóhelyiség címe is megváltozott Három szolnoki szavazókörben is megváltozott a szavazóhelyiség címe – tájékoztatott a helyi választási iroda. A 007. számú szavazókör szavazóhelyiségének címe „Jósika utca 4., (SZMJV Önkormányzat EBIG)” címről „Jósika utca 2., (SZVÓ Pitypang Tagintézmény)” címre változott. A 051. számú szavazókör szavazóhelyiségének címe: „Tószegi út 43., CONTACT Nonprofit Kft.)” cím helyett „Gyökér út 5., (volt orvosi rendelő)” címen lesz. Míg a 054. számú szavazókör szavazóhelyiségének címe: „Wágner Gusztáv út 1/A., (SZVÓ Csicsergő Tagintézménye)” címről „Városmajor út 67/A. (SZKTT Humán Szolgáltató Kp.)” címre változott.