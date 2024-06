Az elvem volt, hogy buta gyerek nincs. Csak meg kell találni azt a kicsit, amibe belekapaszkodhat az ember és azt fejlesztheti. Ebben segít a csoportmunka, amit elég hamar és sikeresen alkalmaztam. A gyengébb képességű gyerekeket is be lehetett vonni, bár pedagógusként sok munka volt vele. Ahogy azzal is, hogy jó kapcsolatot ápoljunk a középiskolával.

Szerették a diákjai annak ellenére is, hogy szigorú tanár volt?

Az kétségtelen, hogy szigorú voltam, mert úgy gondolom a nyelvtan, a helyesírás mindenhol kell. Mert az, ha irodalmilag nem tudja kifejezni magát az ember úgy, ahogy kellene, az elfogadható. De az értő olvasás és a helyesírás mindennek az alapja. Ezt megköveteltem. Mindemellett mai napig a gyerekekért élek, sokan 60-70 évesen még most is felhívnak tanácsért. Tisztelnek a szülők is, ez nekem nagyon fontos.

Néhány évtizede nyugdíjba vonult, mivel telnek a mindennapjai?

Pedagógus vagyok a mai napig. Vannak gyerekek, családok akik a szomszédból hozzám fordulnak, szívesen segítek nekik. Amióta nyugdíjas vagyok, klubokba járok, műsorokat állítok össze, szerepeltetem az embereket. Ha tehetem olvasok, sajnos ugyanis akkor, amikor dolgoztam, nem volt erre lehetőségem.

Nem szűnt meg a kapcsolata a tanítványaival

Tímár Attilánét szinte minden évben hívják osztálytalálkozóra, az első kunhegyesi osztályából legutóbb nyolcan gyűltek össze.

– Amikor nemrégiben a 86. születésnapomat ünnepeltem, a volt tanítványaim közül nagyon sokat felköszöntöttek, jó érzés volt – mesélte Tímár Károlyné.

Munkát munkára halmozott

Pedagógusként gyarkolótanításokat is vállalt Tímár Attiláné. Katonákat és olyan hallgatókat is oktatott, akik tanárnak készültek, többek valóban ezt a pályát választották. A szerteágazó munkáját felsorolni nehéz, munkaközösséget vezetett, könyvtárszakot végzett, sőt az új tankönyvek kipróbálásában is részt vett, kedvelte a színészórákat, amikor irodalomból egy-egy korszakot lezártak.