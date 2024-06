Az eseményen Hicsó György, a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja a két intézmény közötti közel tíz éve tartó kapcsolatáról beszélt.

Idén is bepillanthattunk a légijármű műszerészek vizsgájába

Fotó: Mészáros János

– Egykor dr. Koller József parancsnokkal egyeztettünk, hogy szükség lenne légijármű-szerelőkre – kezdte Hicsó György. – A beszélgetésünket követően nem sokkal meg is hirdettük a képzést. Elsőként felnőttek körében népszerűsítettük. Négy évvel ezelőtt viszont úgy gondoltuk, hogy nappali munkarendben is elindítjuk, ez a lehetőség máig nagy sikernek örvend. Ennek a kiváló együttműködésnek több pozitív hozadéka is van, hiszen a sikeresen vizsgázók nagy részét a jövőben is foglalkoztatja a bázis.

A szakma egyre népszerűbb a nők körében is

Csillak Roland alezredes arról számolt be, hogy kedden és szerdán összesen 22 tanuló tesz légijármű műszerész és szerelői vizsgát az MH 86. Kiss József Helikopterdandár bázisán.