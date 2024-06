Átszállás nélkül 1 órája

Vitorlás vonat jár Szolnokról a Balatonhoz

​Itt a nyár, egyre többen indulnak nyaralni. A kedvelt úticél, a Balaton immár vonattal is egyre több városból megközelíthető akár átszállás nélkül is. Szolnokról is így utazhatunk a nyár minden hétvégéjén.

A főszezoni nyári menetrend június 22-től lépett életbe a Balatonnál. A MÁV-START ezen időszakban az elmúlt hónapokhoz képest megtöbbszörözi a vonatok számát a tó menti vonalakon annak érdekében, hogy minden nyaralásra induló, vagy onnan visszaérkező utasát biztonságban célba juttassa.

Forrás: Mávcsoport.hu – A VITORLÁS névre keresztelt expresszvonat Szolnok és Fonyód között az újszászi (120a) vonalon (Szolnok– Újszász– Nagykáta– Budapest– Fonyód) közlekedik, lehetőséget nyújtva térségben élők számára is a Balatonra való közvetlen eljutásra. A járat emeletes KISS motorvonattal közlekedik, a zsúfoltság elkerülése érdekében helyjegyet kötelező váltani a vonatra – derül ki a MÁV-START tájékoztatójából. De számos más vonattal is eljuthatunk a Balatonhoz, a menetrendről érdemes tájékozódni.

