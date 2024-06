Egy 600 négyzetméteres, körbekerített területen áll az a 7 köbéteres konténer, ami a lakossági zöldhulladék tárolására alkalmas Tiszapüspökiben. Míg korábban a hulladékgyűjtő környékét a mellérakott gallyak, ágak miatt gyakran nem tudta megközelíteni a szolgáltató gépjárműve, ez ma már nem okoz gondot.

A zöldhulladék lerakása, tárolása jelenleg nem okoz gondot Tiszapüspökiben, ebben munkagép is segít, melyhez idén új emelőszerkezetet szerzett be az önkormányzat

Fotó: Beküldött fotó

Jelenleg nem okoz problémát a zöldhulladék lerakása

Egy 600 négyzetméteres területet rendbe tettek és körbekerítettek az önkormányzat munkatársai, melyet könnyebben tudnak tisztítani.

– Ezzel a módszerrel most még tudjuk kezelni a területet. Amennyiben az elszállítás is folyamatos lesz, akkor van rá esélyünk hogy nem alakul ki olyan probléma, mint tavaly. Jelenleg a jelzésünk után 1-2 nappal elszállítja a szolgáltató a konténert, ráadásul most már rendelkezésünkre áll olyan gép is, mellyel a mellérakott zöldhulladékot be tudjuk emelni a gyűjtőedénybe– tájékoztatott Bander József polgármester.

Hozzátette, hamarosan kamerarendszert is telepítenek a területre, hogy kommunális hulladék ne kerüljön a zöldhulladék közé, amire volt már példa az utóbbi időszakban.