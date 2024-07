Van egy kedves szokás a tiszaszentimrei idősek otthonában. Amikor valaki a születésnapját ünnepli az otthon lakói közül, felolvassák azt a zsoltárt, ahányadik éves. Nos, a minap a századik zsoltár hangzott el, amelyre csak elvétve akad példa a szentimrei otthon történetében, a jelenlegi intézményvezető, Fodor-Csipes Anikó pedig most először köszöntött születésnapost a századik zsoltárral. De most köszöntött, mivel lakójuk, Baranyi Imréné Zsuzsika néni 100 éves születésnapját ünnepelték.

Fodor-Csipes Anikó, a tiszaszentimrei idősek otthona vezetője (balra) a századik zsoltárt olvassa fel a 100 éves Baranyi Imréné Zsuzsika néninek egy különleges születésnapi köszöntésen

Fotó: Nagy Balázs

A fenti zsoltárban olvasható egy ilyen mondat: „Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!” És, mint kiderült, ezt mintha csak Zsuzsika nénire szabta volna a teremtő.

Még 95 évesen is kertészkedett

Persze nem volt még Zsuzsika néni, egyszerűen Zsuzsika, miután világra jött, Abádszalókon. Más világ akkor, a két világháború között, így bár járta a kunhegyesi iskolát, de tanulás helyett sokszor be kellett segíteni otthon, Tiszaderzsen, ahol mindig akadt jószág a háznál.

Öten voltak testvérek, édesapja csikós és intéző volt a gróf Csákyak uradalmán, édesanyja pedig szakács. Utóbbi tehetségét Zsuzsika néni is örökölte: kiváló szakáccsá vált, lakodalmakba sütött süteményeket, specialitása volt a sós kifli, a kürtőskalács és a rizskoch is.

Nem mindennapi születésnapot ünnepeltek a tiszaszentimrei idősek otthonában, ahol a 100 éves Zsuzsika nénit köszöntötték

Fotó: Nagy Balázs

Dolga persze nem csak a konyhába, a földeken is volt. Miután férjhez ment, a helyi tsz-ben dolgozott, aratott, kertészkedett, dohányt termesztett. A kertészkedés külön kedves volt számára, még 95 évesen is maga kapált a családban legendássá vált kis kapájával, amellyel a végén a gyom mellett néha a virágot is kikapta.

Ha meghalok, mellém kell temetni a kis kapát is

– mondta erről Zsuzsika néni.

Mindig előre nézett

Tragédia is érte az életben. Családjuk mindig vidám, mulatozós volt, villámcsapásként érte őket, amikor legidősebb fia 16 évesen, vonatbalesetben elhunyt. Akkor is épp vigalomba indultak, mikor megérkezett a hír a végzetes balesetről. Nehezen és sokára tudták feldolgozni. Ami Zsuzsika néninek segített, az humora, az élethez való pozitív hozzáállása. Mint mondta, sosem nyavalygott a nehézségeken.

Majd a Jóisten kiteremti

– fogalmazott gyakran.