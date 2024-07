– Mi két éve jártunk itt először, azóta most vagyunk itt másodszor. Maga a strand jó, a víz is kellemes. Jövőre is eljövünk, méghozzá nagyobb családdal – mondta hírportálunknak egy budapesti agglomerációból érkező család, akikhez az abádszalóki strandon léptünk oda. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan tetszik a nagy múltú strand a fürdőzőknek, és milyen ma a Tisza-tó Strand.

Ez a Budapest mellől érkezett család jövőre is visszatér az abádszalóki strandra

Fotó: Nagy Balázs

– Halvány árnyéka egykori önmagának – ezt egy másik, Budapestről érkezett vendég mondta. Ő elmondása szerint már fiatalon sokat járt a Tisza-tó Strandra, üdülőt is vásárolt Abádszalókon, de ma már inkább csak horgászik. El is mondta, miért.

– Itt régen hömpölygött a tömeg, és nem hat büfé volt, mint most. Itt diszkó volt, amott koncert – magyarázott a gát felé mutatva. – Ma kijönnek a családok, megfürdenek és ennyi.

Ma is sokan szeretik az abádszalóki strandot

Az bizonyos, hogy sokan nosztalgiával gondolnak az abádszalóki Tisza-tó Strandra. Miután 50 évvel ezelőtt kialakították a tiszai tározót, létrejött a 14 négyzetkilométer területű abádszalóki öböl, amely egyebek mellett fürdésre is kiválóan alkalmas. Ezt pedig sokan örömmel ki is használták az elmúlt évtizedekben. Volt idő, amikor Abádszalók egyet jelentett a jászkunsági tiszai strandolással.

Idén is rengetegen csobbannak szívesen a Tiszába az abádszalóki strandon

Fotó: Nagy Balázs

És biztos az is, hogy sokan ma is kedvelik. Hétköznapi látogatásunk jócskán kívül esett a csúcsidőn, a strandon ránézésre mégis jó ötszázan sütkéreztek, avagy mártóztak – már ha épp nem a strandröplabda vagy strandfoci pályán űzték a labdát. Ugyancsak megteltek az étkezdék is, a frissen sült ételek illata a büfékhez csalogatta a pancsolásban megfáradt vendégeket.

Hal, krumpli, savanyúság – minden elfogy

– Hát még ha a múlt hétvégét látták volna! – mondták az egyik falatozó árusai a legutóbbi, kánikulai, pazar forgalmat eredményező hétvégéről. Somogyi Gyuláék húsz éve árulnak az abádszalóki strandon, fő profilként halat sütnek, amit többnyire burgonyával és savanyúsággal kínálnak. Áruik pedig kelendőek, ami nem is csoda, elvégre mindig friss alapanyagból dolgoznak, a halakat pedig különleges – természetesen titkos – összetevőjű panírban sütik. – Eddig sosem volt rá panasz – mondták.