Bakos Lászlónak olyan szépséges áruja van az abonyi piactéren, hogy az valami csoda. Almái akkorák, mint egy méretes ököl, meggye bíborszín, és megannyi zsenge zöldség-gyümölcs mellettük. – Szép is, viszik is – mondja kimérten, hiszen szerinte a jó árut sosem nehéz eladni.

Bakos Lászlónak (balra) jól viszik a portékáját az abonyi piactéren

Fotó: Rózsa Róbert

Persze nem ő az egyedüli árus, akinek terményeiért felkeresik az abonyi piacteret. És nem is csak az idényjellegű finomságokat viszik a helyiek. Válogathatnak virágokból is, Lőrinczy Lászlóné asztalán például gyönyörű sivatagi rózsák és sóvirágok sorakoznak mostanság. Ő árult a korábbi hetekben palántát is, de az az idény kifutott, most a virágokat kínálják, méghozzá sikerrel, hiszen elmondása szerint visszajárnak hozzájuk.

A piactéren viszont nem csak remek árut találni, hanem széttöredezett aszfaltot, puklikat, göröngyöket is, mivel a teret mára megette az idő.

Ezért is döntött úgy az önkormányzat, hogy felújítják a fedett vásárcsarnok előtti piacteret. A beruházást 315 millió forintos pályázati forrásból valósítják meg, modern, látványos, többfunkciós, jelentős zöldfelülettel rendelkező teret alakítanak ki.

Lesz-e fedett rész? Be lehet-e hajtani autóval?

Bár a területre szemmel láthatóan ráfér a felújítás, nem minden árus örül a változásnak.

– A látványtervek szerint nem lesz fedél a fejünk felett – mondta el az abonyi piacon ötven éve saját termését árusító Lőrincyzné, aki abban bízik, hogy legalább a fákat nem vágják ki. Kérdés szerinte az is, hogy az ősszel kezdődő építkezés ideje alatt hol lehet majd árulni, mert arról jelenleg fogalma sincs. Mint ahogy arról sem, hogy ki mit árulhat majd az új téren.

Lőrinczy Lászlóné ötven éve árul az abonyi piacon. Most szépséges virágait kínálja

Fotó: Rózsa Róbert

Bakos László elmondta, annak idején nem voltak asztalok, ponyváról árusítottak, ezt követték a vasasztalok, majd a mai rendszer.

– Van, aki nem örül a felújításnak. Leginkább a ruhásoknak lesz ez gond – véli Bakos László, hozzátéve, ha a ruhások nem jönnének, az nagy kiesés lenne.

– Úgy tudjuk, autóval nem lehet majd bejönni. Ha autóval nem lehet bejönni, nem éri majd meg árusítani. Minden méretet ugyanis nem tudunk kipakolni, a ruhák egy részét az autóból áruljuk – magyarázza az egyik ruhaárus. Belőlük egyébként sok van a piactéren. Általában kínai nagyker termékeket kínálnak, és 3200 forintos helypénzt fizetnek. Mint mondják, ha jól nem is megy az üzlet, még megéri csinálni.