A strandokon, turisztikai rendezvényeken, fesztiválokon értékesítőket, valamint a szezonális termékeket árusító vállalkozásokat ellenőrzik kiemelten a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vármegyei munkatársai júliusban.

A revizorok a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését is vizsgálják

Fotó: Székelyhidi Balázs / Forrás: Illusztráció

A friss adótraffipax tanúsága szerint az adóellenőrök megjelenésére számítani kell hivatali munkaidőn túl és hétvégén is. A revizorok a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését is vizsgálják. Fontos, hogy természetesen a fentieken túl is bárhol, bármikor lehetnek ellenőrzések.